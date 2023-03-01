Что есть, чтобы иметь здоровые зубы: обязательно добавьте эти продукты в рацион

Зубная щетка и нить, конечно, очень важны для того, чтобы иметь здоровые белые зубы без кариеса. Однако, употребление правильных продуктов может также предотвратить многие болезни ротовой полости.

Об этом сообщила нутрициолог Анастасия Калига в Instagram .

Как пища влияет на зубы

В частности, доказана связь между состоянием полости рта и общим здоровьем.

Инфекционный эндокардит (ИЭ), инфекция внутренней оболочки сердечной мышцы, может быть вызвана бактериями, которые живут на зубах.

Нутрициолог рассказала, что пародонтоз может быть связан с заболеваниями сердца и имеет общие факторы риска, включая табак и стресс.

Важно помнить, что плохое состояние полости рта во время беременности может привести к плохим последствиям для здоровья матери и ребенка.

"Прыжки кортизола могут ослабить иммунную систему и повысить восприимчивость к развитию пародонтоза. Доказано, что стресс уменьшает выделение слюны, что, в свою очередь, может способствовать образованию зубного налета", - говорится в сообщении.

Что нужно есть

К продуктам, которые полезны для зубов, нутрициолог отнесла:

кальций - сыр, йогурт, зелень, миндаль;

фосфор - птица, рыба, яйца;

что-то с клетчаткой и витаминами - фрукты и овощи.

Также важно есть меньше сладкого и пить много воды.

Вредные продукты

Сухарики и чипсы

Эта группа продуктов крепко прилипает к зубам. Они могут быть вкусными, но не имеют никакой пользы для здоровья.

Важно ограничить потребление этих продуктов или обязательно чистить зубы после их употребления.

Ароматизированные газированные напитки

Газированный напиток, содержащий фруктовый сок, сахар, натуральные ароматизаторы или лимонную кислоту, лишь вредит эмали.

Такие напитки можно пить только один раз в день или вообще лучше от них отказаться.