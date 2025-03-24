Що їсти під час менструації для підвищення енергії та покращення настрою?

Під час менструації багато жінок відчувають втому, зниження енергії та зміни настрою. Однак правильне харчування може допомогти впоратися з цими симптомами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Дієтолог Емма Бардвелл розповіла, що хоча дотримання повноцінної дієти протягом місяця є життєво важливим, але адаптація споживання для різних стадій циклу може бути особливо корисною.
За її словами, найбільш актуальною проблемою під час місячних є залізо, оскільки воно втрачається через менструальну кровотечу. Залізо необхідне для виробництва еритроцитів, які переносять кисень по всьому тілу. Воно також відіграє важливу роль у здоровій імунній системі.
Організм не може виробляти залізо сам і повинен отримувати його з дієти, і жінкам від 19 до 49 років рекомендована добова доза в 14,8 мг, тоді як чоловікам - 8,7 мг.
Для тих, хто стикається з більш інтенсивними менструаціями, варто їсти червоне м’ясо, птицю та морепродукти.
Негемове залізо міститься в продуктах рослинного походження. Хорошими джерелами цього є темно-зелені листові овочі, такі як капуста та шпинат.
Квасоля, нут та едамаме також є хорошим джерелом рослинного заліза. Сухофрукти, такі як абрикоси та горіхи кеш'ю, кедрові горіхи та мигдаль, також варто включити жінкам у раціон.
"Таніни в чаї та каві можуть обмежити засвоєння заліза, тому варто замінити ранкову каву на склянку апельсинового соку разом із тарілкою пластівців. Каву варто пити через деякий час після сніданку", - зазначила експерт.
Деякі добавки заліза можуть мати неприємні побічні ефекти, включаючи закреп і спазми в шлунку.
Під час менструації деякі продукти можуть погіршувати самопочуття, викликати здуття, посилювати спазми або сприяти коливанням настрою. Ось що краще виключити або обмежити:
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