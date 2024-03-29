Це не просто порушення. Ось чим небезпечний збій менструального циклу

Багато жінок не сприймають збій менструального циклу за ознаку серйозного порушення в організмі. Дійсно, іноді це може бути просто реакцією на зовнішні чинники, але у переважній більшості за цим симптомом ховаються серйозні хвороби.

Про те, чому не варто ігнорувати збій циклу та чим це небезпечно, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Julia clinic в Instagram .

Чим небезпечний нерегулярний менструальний цикл

"Це одне з запитань, яке часто ставлять гінекологу, і не дарма. Збій циклу менструації нерідко сигналізує про проблеми в жіночому організмі", - кажуть лікарі.

Порушення циклу можуть спричинити різні фактори.

Причиною порушення циклу може стати гормональний дисбаланс, який виникає через захворювання, вікові зміни, різке припинення прийому оральних контрацептивів. Порушення циклу може спричинити нестачу або надлишок гормонів щитоподібної залози, підвищений пролактин, надлишкове вироблення тестостерону, знижене - прогестерону та естрадіолу.

Також збій може виникнути через запалення в області органів жіночої репродуктивної системи - ендометриту, аднекситу.

Ще одна із небезпечних причин - новоутворення в органах малого тазу, включаючи доброякісні пухлини - міома матки, поліп ендометрію, кіста яєчника, а також онкологічні захворювання.

Ендометріоз також є серед переліку факторів, які впливають на менструальний цикл. Це поширене гінекологічне захворювання репродуктивного віку, при якому клітини ендометрію розростаються поза межі внутрішніх стінок матки, спричинюючи хронічний запальний процес.

"Стреси, зміна клімату, порушення добових біоритмів, прийом деяких ліків та інші причини, які не пов’язані з патологіями нерідко також впливають на цикл. Тимчасовий збій менструального циклу може бути природною реакцією організму на зовнішні чинники", - кажуть медики.

Вони додають, що до порушень також можуть призвести тривалі дієти, надмірні спортивні навантаження, різке схуднення чи навпаки, надмірна вага.

"Не ігноруйте проблему нерегулярних місячних. Причини, що викликали збій, можуть мати серйозні наслідки для організму, включаючи безпліддя", - наголошують лікарі.