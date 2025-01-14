100-річна жінка, яка все ще працює, назвала 5 секретів довголіття

Американка ДжоКлета Вілсон, якій 100 років, ще досі працює та почувається повною сил. За її словами, саме повернення до роботи дозволило їй почуватися якнайкраще.

Які ще секрети довголіття має довгожителька, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.

Секрети довголіття 100-річної американки

Джоклета розповіла, що вона тричі виходила на пенсію.

"Мені довелося вийти з дому, повернутися на роботу і подивитися, що відбувається в суспільстві", - розповіла вона.

Зараз Вілсон є найстаршим працівником у супермаркеті Home Depot у США, і ця роль, за її словами, "дуже весела". Але окрім роботи в роздрібній торгівлі, нещодавно вона поділилася деякими іншими секретами свого довголіття.

Якнайбільше спілкуйтеся

Однією з причин, чому Вілсон пішла на роботу в Home Depot у віці 98 років, була соціалізація. Її бажанням було спілкуватися з людьми.

Насправді, коли їй виповнилося 100 років, вона влаштувала вечірку з нагоди дня народження з 80 гостями у себе вдома, разом із двома піаністами. Тепер вона два рази на тиждень працює в магазині з 6 до 10 ранку.

Танцюйте

Вілсон танцює протягом усього життя. Вона подорожувала світом і завжди танцювала. Навчання танцям також навчило її важливості гарної постави, яку вона часто перевіряє, стоячи біля стіни.

Будьте креативними

Танець - не єдине творче заняття Вілсона. У 90 років вона купила фортепіано і сама вчилася грати. Через кілька років вона вийшла на сцену, щоб виступити в місцевому театрі.

Харчуйтеся правильно

У американки був діагностований рак. З цих причин вона намагається харчуватися якомога здоровіше. Один із способів, як вона це робить, - обмежує споживання цукру. Вона визнає, що для цього потрібен великий самоконтроль, але час від часу дозволяє собі смаколики. За її словами, в морозилці вона завжди має шоколадний торт, іноді вона дозволяє собі шматочок.

"Я добре харчуюся. Я не часто їм поза домом. Я сама готую їжу і насолоджуюсь цим", - додала вона.

Не переймайтеся дрібницями

Не переймайтеся дрібницями», філософія, яку вона прийняла, коли мала справу зі своїм здоров’ям.

"Я завжди кажу: не переймайтеся дрібницями. Не хвилюйтеся. Не дозволяйте всьому вас злити. Гнів забирає багато м’язів і багато хорошого у вашому житті. Набагато легше мислити позитивно, ніж негативно. Це вимагає набагато менше зусиль. І це те, що я намагаюся робити", - резюмувала довгожителька.