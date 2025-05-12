Що взяти у відпустку, щоб не зіпсувати собі подорож: список речей, про які всі забувають

Зарядні пристрої та перехідники

Найпоширеніше, що забувають туристи - зарядка до телефона чи фотоапарата. Якщо без камери ще можна обійтись, то телефон без зарядного - справжня проблема.

Купити новий пристрій за кордоном можна, але це витрати часу і грошей. Ще гірше - не мати перехідника до місцевої розетки, адже тоді навіть ваша зарядка не допоможе.

Гігієна та косметика

Щітка, паста, гребінець, креми - дрібниці, які найчастіше забувають у поспіху. Зазвичай їх планують покласти в останній момент, але просто не встигають.

Якщо ви користуєтесь специфічними засобами (гіпоалергенна косметика чи медичні креми) - краще мати запас. Завжди тримайте окремий дорожній набір з міні-версіями улюблених засобів.

Аптечка першої допомоги

Без ліків, які ви приймаєте регулярно, подорож може обернутися катастрофою. Не всі препарати можна купити за кордоном, а іноді для цього потрібен рецепт.

Візьміть з собою знеболювальні, жарознижувальні, пластирі та антисептики. Особливо важливо мати аптечку у країнах з мовним бар'єром або специфічною кухнею.

Документи і їх копії

Забутий паспорт або квиток може зіпсувати всю поїздку ще в аеропорту. Завжди перевіряйте наявність документів двічі та зробіть їхні копії.

Зберігайте папери у захищеній папці та тримайте її при собі. Втрата документів за кордоном може обернутись величезними проблемами.



Додатковий одяг і білизна

Спідня білизна - це не та річ, на якій слід економити простір. Беріть кілька додаткових пар на випадок непередбачуваних ситуацій. Погода змінюється, одяг може промокнути або загубитись. Особливо не забудьте теплі речі - навіть у тропіках бувають холодні ночі.

Замки на багаж

Багажний замок - недорогий, але корисний засіб захисту. Він може врятувати речі від крадіжки або стороннього доступу. У деяких країнах навіть співробітники аеропорту можуть відкрити валізу без попередження. Тому краще мати якісний замок і не залишати сумку без нагляду.

Шльопанці

Шльопанці здаються дрібницею, але вони потрібні в душі, на пляжі, біля басейну або просто для комфортного пересування.

Вони займають мало місця, а користі приносять багато. Обов’язково візьміть зручне взуття для прогулянок, особливо якщо плануєте багато ходити. Подбайте про комфорт ваших ніг - це впливає на якість подорожі.