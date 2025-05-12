Что взять в отпуск, чтобы не испортить себе путешествие: список вещей, о которых все забывают

Зарядные устройства и переходники

Самое распространенное, что забывают туристы - зарядка к телефону или фотоаппарату. Если без камеры еще можно обойтись, то телефон без зарядного - настоящая проблема.

Купить новое устройство за границей можно, но это затраты времени и денег. Еще хуже - не иметь переходника к местной розетке, ведь тогда даже ваша зарядка не поможет.

Гигиена и косметика

Щетка, паста, расческа, кремы - мелочи, которые чаще всего забывают в спешке. Обычно их планируют положить в последний момент, но просто не успевают.

Если вы пользуетесь специфическими средствами (гипоаллергенная косметика или медицинские кремы) - лучше иметь запас. Всегда держите отдельный дорожный набор с мини-версиями любимых средств.

Аптечка первой помощи

Без лекарств, которые вы принимаете регулярно, путешествие может обернуться катастрофой. Не все препараты можно купить за границей, а иногда для этого нужен рецепт.

Возьмите с собой обезболивающие, жаропонижающие, пластыри и антисептики. Особенно важно иметь аптечку в странах с языковым барьером или специфической кухней.

Документы и их копии

Забытый паспорт или билет может испортить всю поездку еще в аэропорту. Всегда проверяйте наличие документов дважды и сделайте их копии.

Храните бумаги в защищенной папке и держите ее при себе. Потеря документов за границей может обернуться огромными проблемами.



Дополнительная одежда и белье

Нижнее белье - это не та вещь, на которой следует экономить пространство. Берите несколько дополнительных пар на случай непредвиденных ситуаций. Погода меняется, одежда может промокнуть или потеряться. Особенно не забудьте теплые вещи - даже в тропиках бывают холодные ночи.

Замки на багаж

Багажный замок - недорогое, но полезное средство защиты. Он может спасти вещи от кражи или постороннего доступа. В некоторых странах даже сотрудники аэропорта могут открыть чемодан без предупреждения. Поэтому лучше иметь качественный замок и не оставлять сумку без присмотра.

Шлепанцы

Шлепанцы кажутся мелочью, но они нужны в душе, на пляже, у бассейна или просто для комфортного передвижения.

Они занимают мало места, а пользы приносят много. Обязательно возьмите удобную обувь для прогулок, особенно если планируете много ходить. Позаботьтесь о комфорте ваших ног - это влияет на качество путешествия.