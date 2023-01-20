Ці популярні "причини" не впливають на випадіння волосся: що важливо знати

З проблемою випадіння волосся у своєму житті стикається чи не кожна людина. Іноді це може свідчити про серйозне захворювання, проте частіше причини втрати волосся є досить несподіваними і їх можна усунути. Однак, є деякі фактори, які не впливають на цю проблему.

Про це розповіла трихолог Юлія Дудій в Instagram .

Що не впливає на випадіння волосся

Довжина

Зазвичай, коли дівчата відстригають довжину у, то їм здається, що волосся випадати стало менше. Однак це не так.

"Якщо почалося випадіння, то бігти спеціально відстригати довжину не потрібно. Але якщо вам морально від того буде легше - то можна", - йдеться у повідомленні.

Маски або кондиціонери, які наносяться на волосся

Коли людина наносить маску або кондиціонер і починає прочісувати волосся, то на руках залишається випавше волосся. Однак, важливо знати, що випало воно вже до того.

Миття голови рідше

Якщо почалося випадіння і ви почали від страху мити голову рідше то можна випадіння лише загострити. Але якщо випадіння немає, то миття голови хоч кожного дня не призведе до його появи.

Що шкодить волоссю

Волосся любить бути зволоженим. Тому не варто пересушувати його фенами та плойками.

Шкодять волоссю агресивні впливи, зокрема, неправильно підібрані косметичні засоби та навіть салонні процедури, як, наприклад, кератинування та філірування.

Також шкоди волоссю завдають "модні зачіски" за типом африканських косичок та дредів, через які не лише стоншується та розщеплюється волосся, але й травмується шкіра волосистої частини голови.

Волосся, особливо довге, любить змінювати своє положення, тому краще робити з нього різні зачіски, а не затягувати з дня на день в один і той самий хвіст.