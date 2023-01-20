Эти популярные "причины" не влияют на выпадение волос: что важно знать

С проблемой выпадения волос в своей жизни сталкивается каждый человек. Иногда это может свидетельствовать о серьезном заболевании, однако чаще причины потери волос достаточно неожиданны и их можно устранить. Однако есть некоторые факторы, которые не влияют на эту проблему.

Об этом рассказала трихолог Юлия Дудий в Instagram .

Что не влияет на выпадение волос

Длина

Обычно, когда девушки отстригают длину, то им кажется, что волосы выпадать стали меньше. Однако это не так.

"Если началось выпадение, то бежать специально отстригать длину не нужно. Но если вам морально от этого будет легче - то можно", - говорится в сообщении.

Маски или кондиционеры, которые наносятся на волосы

Когда человек наносит маску или кондиционер и начинает прочесывать волосы, то на руках остаются выпавшие волосы. Однако важно знать, что выпали они уже до того.

Мытье головы реже

Если началось выпадение и вы начали от страха мыть голову реже, то можно выпадение лишь обострить. Но если выпадения нет, то мытье головы хоть каждый день не приведет к его появлению.

Что вредит волосам

Волосы любят быть увлажненными. Поэтому не следует пересушивать их фенами и плойками.

Вредят волосам агрессивные воздействия, в частности, неправильно подобранные косметические средства и даже салонные процедуры, как, например, кератинирование и филирование.

Также вред волосам наносят "модные прически" по типу африканских косичек и дредов, из-за которых не только истончаются и расщепляются волосы, но и травмируется кожа волосистой части головы.

Волосы, особенно длинные, любят менять свое положение, поэтому лучше делать из них разные прически, а не затягивать изо дня в день в один и тот же хвост.