Дивні звички геніїв: Ейнштейн ненавидів шкарпетки, а Моцарт обожнював "туалетний" гумор

Історія пам’ятає геніальних людей не лише за їхні досягнення, а й за їхні дивні звички. Деякі з них можуть здатися чудернацькими, а інші навіть шокуючими.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кілька цікавих прикладів таких звичок, які мали відомі особистості, аби стимулювати творчість або зберігати ясність думки.

Людвіг ван Бетховен і його незвична кава

Видатний композитор Людвіг ван Бетховен мав специфічний ритуал приготування кави. Він завжди рахував рівно 60 кавових зерен для кожної чашки, що свідчить про його одержимість точністю.

Цей ритуал дозволяв йому зосередитися і занурюватися у творчість. Бетховен також любив приймати водні процедури, часто облившись водою під час написання музики, щоб освіжити розум.

Ця практика могла виглядати дивно, але саме вона допомагала йому створювати шедеври. Його захоплення ритуалами вказує на те, що порядок у дрібницях допомагав знаходити гармонію в музиці.

Вольфганг Амадей Моцарт і туалетний гумор

Моцарт, відомий своїми музичними шедеврами, захоплювався грубим гумором. Він любив писати листи з жартами на тему туалетного гумору та використовував їх навіть у своїх музичних творах. Це може здатися дивним, адже його музика вважається взірцем класичної елегантності.

Проте саме ці жарти показують його як людину з простими людськими слабкостями. Цей контраст між витонченістю його творів і грубістю жартів додає глибини його особистості. Також це свідчить про те, що навіть генії потребують розрядки.

Останній портрет Моцарта при житті (зображення: Вікіпедія)

Бенджамін Франклін і "повітряні ванни"

Американський вчений і політик Бенджамін Франклін щодня приймав "повітряні ванни". Він сидів оголений біля відчиненого вікна, вважаючи, що це сприяє здоров’ю і ясності мислення. Франклін вірив, що свіже повітря позитивно впливає на кровообіг, і цей звичай став його щоденним ритуалом.

Попри дивний вигляд цієї звички, вона могла бути способом розслаблення та підготовки до напруженого робочого дня. Цей ритуал свідчить про його оригінальність і бажання експериментувати навіть із власним тілом.

Альберт Ейнштейн і ненависть до шкарпеток

Видатний фізик Альберт Ейнштейн відмовлявся носити шкарпетки, вважаючи їх зайвим елементом гардероба. Він часто хвалився друзям, що його великі пальці постійно пробивають дірки, тому носити шкарпетки було марною справою. Цей вибір демонструє його байдужість до модних стандартів і прагнення до простоти.

Ейнштейн також вірив, що носіння шкарпеток - це лише додаткові труднощі, яких можна уникнути. Це свідчить про його філософію життя, де головне – комфорт і свобода думки.

Альберт Ейнштейн (фото: Вікіпедія)

Ісаак Ньютон і небезпечні експерименти

Геніальний фізик Ісаак Ньютон проводив жахливі експерименти на собі. Він вставляв голку між оком і орбітою, щоб вивчити вплив на зір і стимулювати зоровий нерв. Ньютон вірив, що ці досліди допоможуть йому зрозуміти роботу очей, хоча сучасні лікарі однозначно засуджують такі практики.

Ця звичка свідчить про його безмежну цікавість і готовність жертвувати власним здоров'ям заради науки. Водночас це демонструє, наскільки наполегливим був Ньютон у пошуках істини. Навіть за ціною болю він прагнув відкривати нові горизонти у фізиці.

Зигмунд Фройд і любов до сигар

Знаменитий психоаналітик Зигмунд Фройд майже постійно курив сигари, вважаючи, що вони допомагають йому зосередитися. Фройд навіть призначав сигари деяким своїм пацієнтам як терапевтичний засіб, не підозрюючи про шкоду для здоров'я.

На жаль, ця звичка призвела до розвитку раку ротової порожнини, через що він переніс понад 30 операцій. Попри хворобу, Фройд продовжував палити, доводячи свою прихильність до звичок.

Це ще раз підкреслює, як далеко генії готові зайти заради підтримки своїх розумових здібностей. Фройдова любов до сигар стала однією з найвідоміших і найсуперечливіших сторін його особистості.

Зигмунд Фройд зі своєю знаменитою сигарою у руці (фото: Вікіпедія)