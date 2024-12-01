Странные привычки гениев: Эйнштейн ненавидел носки, а Моцарт обожал "туалетный" юмор

История помнит гениальных людей не только за их достижения, но и за странные привычки. Одни из них могут показаться причудливыми, а другие даже шокирующими.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких интересных примерах таких привычек, которые имели известные личности, чтобы стимулировать творчество или сохранять ясность мысли.

Людвиг ван Бетховен и его необычный кофе

Выдающийся композитор Людвиг ван Бетховен имел специфический ритуал приготовления кофе. Он всегда считал ровно 60 кофейных зерен для каждой чашки, что свидетельствует о его одержимости точностью.

Этот обряд позволял ему сосредоточиться и погружаться в творчество. Бетховен также любил принимать водные процедуры, часто обливаясь водой во время написания музыки, чтобы освежить разум.

Эта практика могла выглядеть странно, но она помогала ему создавать шедевры. Его увлечение ритуалами указывает на то, что порядок в мелочах помогал обретать гармонию в музыке.

Вольфганг Амадей Моцарт и туалетный юмор

Моцарт, известный своими музыкальными шедеврами, увлекался грубым юмором. Он любил писать письма с шутками по теме туалетного юмора и использовал их даже в своих музыкальных произведениях. Это может показаться удивительным, ведь его музыка считается образцом классической элегантности.

Однако именно эти шутки показывают его как человека с простыми человеческими слабостями. Этот контраст между изяществом его произведений и грубостью шуток придает глубину его личности. Также это свидетельствует о том, что даже гении нуждаются в разрядке.

Последний портрет Моцарта при жизни (изображение: Википедия)

Бенджамин Франклин и "воздушные ванны"

Американский учёный и политик Бенджамин Франклин каждый день принимал "воздушные ванны". Он сидел обнаженный у открытого окна, считая, что это способствует здоровью и ясности мышления. Франклин верил, что свежий воздух оказывает положительное влияние на кровообращение, и этот обычай стал его ежедневным ритуалом.

Несмотря на странный вид этой привычки, она могла быть способом расслабления и подготовки к напряженному рабочему дню.

Альберт Эйнштейн и ненависть к носкам

Выдающийся физик Альберт Эйнштейн отказывался носить носки, считая их лишним элементом гардероба. Он часто хвастался друзьям, что его большие пальцы постоянно пробивают дыры, поэтому носить носки было бесполезным делом. Этот выбор демонстрирует его безразличие к модным стандартам и стремление к простоте.

Эйнштейн также верил, что ношение носков - это лишь дополнительные трудности, которых можно избежать. Это свидетельствует о его философии жизни, где главное - комфорт и свобода мысли.

Альберт Эйнштейн (фото: Википедия)

Исаак Ньютон и опасные эксперименты

Гениальный физик Исаак Ньютон проводил ужасающие эксперименты на себе. Он вставлял иглу между глазом и орбитой, чтобы изучить влияние на зрение и стимулировать зрительный нерв. Ньютон верил, что эти опыты помогут ему понять работу глаз, хотя современные врачи однозначно осуждают такие практики.

Эта привычка свидетельствует о его безграничном любопытстве и готовности жертвовать собственным здоровьем ради науки. В то же время это демонстрирует, насколько настойчив был Ньютон в поисках истины. Даже ценой боли он стремился открывать новые горизонты в физике.

Зигмунд Фрейд и любовь к сигарам

Знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд почти постоянно курил сигары, считая, что они помогают ему сосредоточиться. Фрейд даже назначал сигары некоторым своим пациентам как терапевтическое средство, не подозревая о их вреде для здоровья.

К сожалению, эта привычка привела к развитию рака полости рта, из-за чего он перенес более 30 операций. Несмотря на болезнь, Фрейд продолжал курить, доказывая свою привязанность к привычкам.

Это еще раз подчеркивает, как далеко гении готовы зайти ради поддержки своих умственных способностей. Любовь Фрейда к сигарам стала одной из самых известных и противоречивых сторон его личности.

Зигмунд Фрейд со своей знаменитой сигарой в руке (фото: Википедия)