Что летом категорически нельзя делать с телефоном: такие ошибки приводят к поломке
От летней жары страдает не только человек, но и телефоны. Они перегреваются, батарея разряжается быстрее и приложения начинают "глючить". Однако этого можно избежать.
Об этом сообщает Mirror.
Не оставляйте на солнце
Не стоит оставлять свой телефон под прямыми солнечными лучами. Оптимальная температура для пользования смартфоном - комнатная. Однако, если вы оставите свой гаджет на солнце летом, он нагреется гораздо больше и может отключиться. Это может привести к повреждению батареи и дисплея.
Снимите чехол
Рекомендуется снять чехол и защитную пленку во время жары. Такие аксессуары предназначены для защиты устройства, но могут затруднять циркуляцию воздуха и естественное охлаждение.
Выключите все лишнее
Следует отключить приложения, требующие много ресурсов от смартфона, такие как игры или видео. Эти приложения могут привести к перегреву и поломке устройства.
Кроме того, не пользуйтесь телефоном во время зарядки. Сам процесс и запуск множества программ одновременно сильно нагревают телефон.
Также не стоит класть смартфон в слишком холодное место (холодильник или морозильник).
Избегайте теплых поверхностей
Важно помнить, что нельзя класть смартфон на диван, кресло, стулья или кровать, если в комнате высокая температура. Это поможет предотвратить перегрев устройства.
Не качественные зарядки
Используйте оригинальные зарядные устройства, ведь дешевые могут привести к перегреву устройства. Такое зарядное устройство может заряжать телефон дольше, что приводит к повышению температуры аккумулятора.
К тому же, летом следует включить режим экономии заряда батареи. Тогда смартфон максимально ограничивает доступ ко всем службам, автоматически уменьшает яркость экрана и потребляет минимум энергии.
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