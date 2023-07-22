Что летом категорически нельзя делать с телефоном: такие ошибки приводят к поломке

От летней жары страдает не только человек, но и телефоны. Они перегреваются, батарея разряжается быстрее и приложения начинают "глючить". Однако этого можно избежать.

Не оставляйте на солнце

Не стоит оставлять свой телефон под прямыми солнечными лучами. Оптимальная температура для пользования смартфоном - комнатная. Однако, если вы оставите свой гаджет на солнце летом, он нагреется гораздо больше и может отключиться. Это может привести к повреждению батареи и дисплея.

Снимите чехол

Рекомендуется снять чехол и защитную пленку во время жары. Такие аксессуары предназначены для защиты устройства, но могут затруднять циркуляцию воздуха и естественное охлаждение.

Выключите все лишнее

Следует отключить приложения, требующие много ресурсов от смартфона, такие как игры или видео. Эти приложения могут привести к перегреву и поломке устройства.

Кроме того, не пользуйтесь телефоном во время зарядки. Сам процесс и запуск множества программ одновременно сильно нагревают телефон.

Также не стоит класть смартфон в слишком холодное место (холодильник или морозильник).

Избегайте теплых поверхностей

Важно помнить, что нельзя класть смартфон на диван, кресло, стулья или кровать, если в комнате высокая температура. Это поможет предотвратить перегрев устройства.

Не качественные зарядки

Используйте оригинальные зарядные устройства, ведь дешевые могут привести к перегреву устройства. Такое зарядное устройство может заряжать телефон дольше, что приводит к повышению температуры аккумулятора.

К тому же, летом следует включить режим экономии заряда батареи. Тогда смартфон максимально ограничивает доступ ко всем службам, автоматически уменьшает яркость экрана и потребляет минимум энергии.