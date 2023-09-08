Що вказує на те, що ви скоро розбагатієте: точні знаки

Існують прикмети, які попереджають, що перед тим, як до людини мають прийти гроші, в її житті відбуваються ситуації, які віщують фінансовий успіх.
На які знаки долі потрібно звернути увагу - читайте в матеріалі нижче.
Згідно з прикметами, знайдена на вулиці монета жовтого кольору віщує прибуток у найближчому майбутньому. Її підіймати потрібно зі словами: "Монету забираю, на багатство чекаю".
Однак, знайдені на перехресті монети піднімати не потрібно - вони заряджені на негатив.
У народі вважають, що якщо свербить ліва рука біля великого пальця, то незабаром ви отримаєте фінансовий прибуток. І чим сильніший свербіж - тим більшою буде сума.
Якщо ж свербить ліва долоня кілька днів, то ви можете отримувати хороші гроші протягом тривалого часу. Наприклад, такий свербіж може свідчити про підвищення зарплати або отримання спадщини.
"Сюрприз" від горобця чи голуба може означати, що на вас чекає фінансовий успіх.
Зокрема, якщо пташиний послід потрапив на:
Посуд б'ється не лише на щастя, але і до грошей. Предки вірили, чим дорожча річ розбилась, тим більше грошей прийде у дім.
Вважається, що розбита випадково в будинку ваза - це на щастя. Якщо вона зроблена з дорогого матеріалу - прикмета трактується як очікування фінансових удач, якщо ваза проста - чекайте змін в особистому житті.
Згідно з прикметою, якщо до дому прибилась бездомна кішка або собака, то це до грошей. Зокрема, якщо залишити тварину у себе, то зовсім скоро можна отримати винагороду від долі.
Для привертання грошей у своє життя, варто знати про такі прикмети:
Раніше ми повідомляли, що не можна казати перед сном, щоб не накликати біду.
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