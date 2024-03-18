Что известно о звезде кино для взрослых Джозефине Джексон: настоящее имя, заработки и "наезд" на Лачена

Впрочем, мало кто знает, как прошло детство и юность Джозефины, как она решилась пойти индустрию порно, сколько зарабатывает и как помогает ВСУ.

Героиню нашего сегодняшнего материала зовут Юлия Сенюк, хотя миллионы людей из разных уголков планеты знают эту девушку под сценическим именем Josephine Jackson. На днях актриса фильмов для взрослых приняла участие в фотосессии с ранеными военными для благотворительного календаря, но реакция сети была неоднозначной.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать больше об этой популярной порноактрисе, которая ныне, несмотря на свой необычный профиль деятельности, не теряет своей преданности поддержке украинских военных.

Детство и юность Юлии Сенюк

Детство будущей звезды кино для взрослых прошло во Львовской области, в городе Золочев. После окончания школы она поступила в университет. Юлия закончила магистратуру по специальности "Международные экономические отношения".

Ее отец предприниматель, а мать посвятила себя семье и дому. Большую часть детства воспитанием нашей героини занимался дедушка.

Родители Джозефины были довольно строгими: они ограничивали прогулки, заставляли ее учиться и приучали к труду.

Джозефина Джексон родилась в городе Золочев (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

В школе девушка была отличницей, ведь родители требовали от нее только самые высокие оценки.

Параллельно она изучала английский, которым сейчас свободно владеет. Это позволяет ей практиковать этот язык с ветеранами ВСУ во время их реабилитации.

Как в ее жизни появилось порно

Начинала Юлия с фотосессий в стиле ню. А в конце 2018 года через Instagram ей предложили сняться в порно.

Компании бронируют моделей на сайтах агентств. Там была анкета девушки.

Первые съемки начались в 2019 году.

"Основной причиной такого решения были деньги и мое неправильное понимание этой работы. Потому что подумала, что это будут эротические фото- и видеосъемки", - призналась Джозефина.

Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

Но после того, как Сенюк подробно ознакомилась с условиями, поняла, что это будет порно. Но с агентством почти все было согласовано и она уже "расписала планы на заработанные в будущем деньги".

В итоге карьера Джексон пошла в гору и сейчас девушка летает в Будапешт 1-2 раза в месяц, снимает несколько видео, а потом возвращается в Украину.

Сколько зарабатывает Джозефина Джексон

Юлия снимается соло, GG (девушка с девушкой), BG (парень с девушкой), BGG (парень с двумя девушками).

Стоимость таких съемок от 300 до 600 евро.

У BGA, DA, TA, GANGBANG расценки от 1000 до 3000 евро.

Сколько зарабатывает Джозефина Джексон (фото: instagram.com/ta.sama.backup)

Цена зависит от популярности актера. Чем больше фанов, тем больше возможность попасть на съемки в известные компании.

Джозефину не интересуют личные встречи с фанатами, и она отказывается от таких предложений вне зависимости от размера гонорара.

Личная жизнь

Актриса не состоит в браке и не имеет детей. Однако у нее есть бойфренд, поддерживающий ее в выбранной специфической профессии.

Они познакомились, когда Джозефина начала сниматься в фильмах для взрослых. Сначала отношения пары были свободными, но со временем стали серьезнее.

Джозефина Джексон - личная жизнь девушки (фото: instagram.com/ta.sama.backup

Помощь ветеранам ВСУ и "наезд" на Лачена

После начала полномасштабной войны актриса фильмов 18+ решила использовать свою популярность в Украине и за рубежом для помощи ветеранам ВСУ.

Она еженедельно практикует с ними английский и проводит занятия в бассейне при Центре сложного Эндопротезирования, Остеоинтеграции и Бионики.

Там реабилитируются бойцы, которые из-за характера своих ранений требуют гораздо более сложных протезов, которые интегрируются им в тело.

В соцсетях Сенюк постоянно держит связь со своей аудиторией, поддерживает информационный фронт и собирает донаты на ВСУ.

А недавно Юлия упрекнула блогера и автора информационного Telegram-канала "Лачен пишет" Игоря Лаченкова, что тот не организовывает сборы на протезы, зато часто собирает на дроны.

"Донат на дрон - это же донат на победу (кто знает на самом деле), а донат на протез - это донат на чью-то полноценную жизнь, на которую вам конечно безразлично, потому что это не громкое событие", - писала она в своих соцсетях.