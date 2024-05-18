"Терпи, козак". Що відомо про пісню, під яку Усик вийде на бій з Ф'юрі

Що відомо про пісню

Пісню "Терпи, козак" презентували у січні 2024 року. Олександр виступив співавтором композиції - в її основі однойменний вірш боксера, який він оприлюднив у лютому 2023 року.

"Ми працювали над піснею 3 місяці. Дякую кожному за підтримку", - розповів DREVO про співпрацю із Усиком.

На презентацію треку одразу відреагувало багато фанів як артиста, так і боксера. Дехто підмітив, що пісня перегукується із попередньої композицією, під яку спортсмен багато років виходив на ринг - "Браття" у виконанні Василя Жадана. Там також є згадки про козаків.

Саже же боксер відреагував на пісню наступним чином:

"Максе, пісня - бомба! Дехто плакав, я трішки стримався. Крутяк… красень, продовжуй", - заявив боксер.

Додамо, що справжнє ім'я співака DREVO - Максим Дерев'янчук. Це молодий автор і виконавець власних пісень, який тільки розпочинає свій шлях на велику сцену. Цьогоріч він став фіналістом у Нацвідборі на "Євробачення 2024", де посів 9 місце.

DREVO та Олександр Усик (фото: muzvar)

Слова пісні

Терпи, козак

Творець тебе шліфує

Ти загартований вогнем

І куля тебе не бере

Ворог побачивши тебе

Бігом себе рятує

Терпи, козак

Бо то життя лише твоє

На тебе випала дорога

Але Господь все легко не дає

Ти пройдеш іспит цей з народом

В хвилину гірку, непросту

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

Своїй родині ти віддай все світло

Яке Господь в житті тобі дає

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

І я не хочу вам видатись

І не намагаюся прикидатися

В кінці кінців життя одне

Воно покаже всім засранцям

І будемо жити, як не змоглv

Мої батьки і навіть діди

Настане день у небесному світлі

Де кожен буде з Ним

Ну і тоді вже кожен зніме

Ту непристойную лихву

Всі миттю стануть просто діти

В руках Батька всіх людей

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

Своїй родині ти віддай все світло

Яке Господь в житті тобі дає

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

Але сумно, що втрачаєш

Усвідомлюємо свою мрію

Тоді на мить зірка згорає

Кому під силу, не моргне

Кожен із нас має право

На те прекрасне "Люблю!"

Та Бог один і, нас прощаючи

Любить тільки Трійцю

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

Ти душу Богу збережи

Ти вірність й честь державі посвяти

Своїй родині ти віддай все світло

Яке Господь в житті тобі дає

Додамо також, що це вже не перша пісня, написана на основі віршів Олександра Усика. У 2019 році Василь Жадан створив композицію на поезію боксера "Благодарен я Богу".

Також спортсмен періодично ділиться віршами із підписниками. Одну зі останніх поезій Усик присвятив своїй дружині, раніше - воїну Олександру Мацієвському, якого росіяни розстріляли за слова "Слава Україні". Також у боксера є вірш-звернення до Ірини Фаріон.

Нагадаємо, що поєдинок між Усиком та Ф'юрі наживо транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Переглянути його можна буде в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, що з'явиться в день події.

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик під час прес-конференції у Лондоні (Getty Images)