Що відомо про четвертий сезон "Емілі в Парижі": нові пристрасті та пригоди

Серіал "Емілі в Парижі" з першого сезону підкорив мільйони глядачів з усього світу, і тепер прихильники чекають на нові історії невгамовної Емілі. Чого чекати від нового сезону, вже відомо.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий трейлер серіалу.
Сюжет четвертого сезону "Емілі в Парижі" знову зосередиться на житті Емілі Купер та інших персонажів минулих епізодів, які встигли полюбитися глядачам.
Любовний трикутник між головною героїнею, Алфі та Габріелем навіть не планує стихати, навпаки, у нових серіях ми побачимо, як він набиратиме оберти, навіть попри на вагітність Каміли, про яку глядачі дізналися в останній серії третього сезону і тепер чекають на розв’язку цієї історії.
У нових епізодах Емілі оговтається від цієї новини та продовжуватиме роботу над рестораном разом з Габріелем, аби допомогти йому здобути зірку Мішлен, про яку він мріє усі сезони історії.
Кадр з серіалу "Емілі в Парижі"
Інші, не менш цікаві герої серіалу, зіштовхнуться з рядом особистих та робочих проблем. Так, наприклад, Сільвії торкнуться проблеми минулого та кадрові зміни всередині маркетингового бюро.
А Мінді доведеться боротися з фінансовими труднощами в процесі підготовки до Євробачення та перипетії в любовних стосунках не даватимуть їй спокій.
Відомо, що зйомки нових серій проходила не лише в Парижі. Таким чином, Емілі вперше побуває в Римі, де помітили знімальну групу в лютому цього року.
"Хоча серце Емілі завжди залишатиметься вірним Парижу, її життя в цьому сезоні набуває несподіваних поворотів. Не дивуйтеся, коли побачите її на святкуванні в Римі", - ділиться Лілі Коллінз.
Кадр з серіалу "Емілі в Парижі"
Хаотичні, мстиві та вразливі - такими будуть епізоди четвертої частини серіалу за словами акторів. Серед інших характеристик від героїв цієї історії - кохання і реванш.
Тож, сезон обіцяє бути захопливим та дуже багатим на різні цікаві та складні для героїв ситуації.
Тривалий час Netflix тримало у секреті дату прем’єри четвертого сезону шоу. І лише зараз стало відомо, що на стрімінговому сервісі нові серії з’являться в двох частинах. Реліз першої запланований на 10 серпня, другої аж на 12 вересня.
Раніше ми розповідали, що зірки серіалу "Емілі в Парижі" показали фото зі зйомок у кольорах українського прапора.
Також читайте, як Лілі Коллінз "підкорила" Рим у ніжному образі.