Що відомо про четвертий сезон "Емілі в Парижі": нові пристрасті та пригоди

Чого очікувати від четвертого сезону "Емілі в Парижі"

Сюжет четвертого сезону "Емілі в Парижі" знову зосередиться на житті Емілі Купер та інших персонажів минулих епізодів, які встигли полюбитися глядачам.

Любовний трикутник між головною героїнею, Алфі та Габріелем навіть не планує стихати, навпаки, у нових серіях ми побачимо, як він набиратиме оберти, навіть попри на вагітність Каміли, про яку глядачі дізналися в останній серії третього сезону і тепер чекають на розв’язку цієї історії.

У нових епізодах Емілі оговтається від цієї новини та продовжуватиме роботу над рестораном разом з Габріелем, аби допомогти йому здобути зірку Мішлен, про яку він мріє усі сезони історії.

Кадр з серіалу "Емілі в Парижі"

Інші, не менш цікаві герої серіалу, зіштовхнуться з рядом особистих та робочих проблем. Так, наприклад, Сільвії торкнуться проблеми минулого та кадрові зміни всередині маркетингового бюро.

А Мінді доведеться боротися з фінансовими труднощами в процесі підготовки до Євробачення та перипетії в любовних стосунках не даватимуть їй спокій.

Відомо, що зйомки нових серій проходила не лише в Парижі. Таким чином, Емілі вперше побуває в Римі, де помітили знімальну групу в лютому цього року.

"Хоча серце Емілі завжди залишатиметься вірним Парижу, її життя в цьому сезоні набуває несподіваних поворотів. Не дивуйтеся, коли побачите її на святкуванні в Римі", - ділиться Лілі Коллінз.

Кадр з серіалу "Емілі в Парижі"

Хаотичні, мстиві та вразливі - такими будуть епізоди четвертої частини серіалу за словами акторів. Серед інших характеристик від героїв цієї історії - кохання і реванш.

Тож, сезон обіцяє бути захопливим та дуже багатим на різні цікаві та складні для героїв ситуації.

Коли вийде новий сезон "Емылі в Парижі"

Тривалий час Netflix тримало у секреті дату прем’єри четвертого сезону шоу. І лише зараз стало відомо, що на стрімінговому сервісі нові серії з’являться в двох частинах. Реліз першої запланований на 10 серпня, другої аж на 12 вересня.