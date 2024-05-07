Что известно о четвертом сезоне "Эмили в Париже": новые страсти и приключения

Чего ждать от четвертого сезона "Эмили в Париже"

Сюжет четвертого сезона "Эмили в Париже" снова сосредоточится на жизни Эмили Купер и других персонажей прошлых эпизодов, которых успели полюбить зрители.

Любовный треугольник между главной героиней, Алфи и Габриэлем даже не планирует стихать, наоборот, в новых сериях мы увидим, как он будет набирать обороты, даже несмотря на беременность Камилы, о которой зрители узнали в последней серии третьего сезона и теперь ждут решения этой истории.

В новых эпизодах Эмили оправится от этой новости и будет продолжать работу над рестораном вместе с Габриэлем, чтобы помочь ему завоевать звезду Мишлен, о которой он мечтает все сезоны истории.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Другие, не менее интересные герои сериала, столкнутся с рядом личных и рабочих проблем. Так, например, Сильвии коснутся проблемы прошлого и кадровых изменений внутри маркетингового бюро.

А Минди придется бороться с финансовыми трудностями в процессе подготовки к Евровидению и перипетии в любовных отношениях не будут оставлять ее в покое.

Известно, что съемки новых серий проходили не только в Париже. Таким образом, Эмили впервые побывает в Риме, где была замечена съемочная группа в феврале этого года.

"Хотя сердце Эмили всегда будет оставаться верным Парижу, ее жизнь в этом сезоне приобретает неожиданные повороты. Не удивляйтесь, когда увидите ее на праздновании в Риме", - делится Лили Коллинз.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

Хаотичные, мстительные и уязвимые - таковыми будут эпизоды четвертой части сериала по словам актеров. Среди других характеристик от героев этой истории - любовь и реванш.

Видимо, сезон обещает быть увлекательным и очень богатым разными интересными и сложными для героев ситуациями.

Когда выйдет новый сезон "Емили в Париже"

Долгое время Netflix держало в секрете дату премьеры четвертого сезона шоу. И только сейчас стало известно, что на стриминговом сервисе новые серии появятся в двух частях. Релиз первой запланирован на 10 августа, второй на 12 сентября.