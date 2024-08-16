Що відомо про блогера-мільйонника Слобоженка, якого викрили в податкових махінаціях

В Україні повідомили про підозру відомому київському блогеру , чию компанію викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, хто такий Олександр Слобоженко і звідки у нього гроші.

Біографія Олександра Слобоженка

Олександр Слобоженко народився у серпні 1998 року в селі Білогородка Київської області.

Він виріс у простій сім'ї без батька і, за його словами, почав працювати дуже рано - вже у шостому класі підробляв помічником будівельника, а пізніше роздавав листівки.

Олександр Слобоженко з родиною (фото: instagram.com/alex_slobozhenko)

У підлітковому віці його зацікавила сфера електронної комерції, і через 10 років він став доларовим мільйонером.

У листопаді 2019 року Слобоженко заснував свою компанію Traffic Devils, яка вже влітку 2020 року почала приносити прибуток.

Сьогодні Traffic Devils позиціонує себе як мультибаїнгова компанія, що займається арбітражем трафіку - купівлею його на одному ресурсі та перенаправленням на інший. Штат компанії налічує близько 250-300 осіб.

Слобоженко сам про себе розповідає, що є чемпіоном України з шосейно-кільцевих мотоперегонів 2018 року і засновником команди Traffic Devils, що працює у сфері гемблінгу.

Судячи з його соціальних мереж, він живе на повну котушку: купує люксові автомобілі десятками, переважно спортивні моделі (Lamborghini, Ferrari, Mercedes Maybach, McLaren, Chevrolet Corvette, BMW M3 Competition тощо), колекціонує дорогі годинники, демонструє свої володіння нерухомістю та хвалиться витратами на подорожі й подарунки друзям.

Олександр Слобоженко (фото: instagram.com/alex_slobozhenko)

Також 25-річний підприємець регулярно бере участь у вуличних перегонах на спорткарах, порушуючи правила дорожнього руху, катається на баггі заповідними куточками Карпат і подорожує світом на приватних літаках. І це все незважаючи на існуючі обмеження для чоловіків призовного віку.

Як пишуть ЗМІ, блогера було знято з військового обліку через непридатність до служби.

Простіше кажучи, через серйозні проблеми зі здоров'ям він не підлягає мобілізації, що дає йому змогу вільно перетинати кордон без будь-яких зобов'язань.

Олександр Слобоженко (фото: скриншот з відео)