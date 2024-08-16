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Відомому блогеру повідомили про підозру в ухиленні від сплати 200 млн гривень податків

Україна, П'ятниця 16 серпня 2024 15:26
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Відомому блогеру повідомили про підозру в ухиленні від сплати 200 млн гривень податків Фото: блогеру Слобоженко з Києва повідомили про підозру (скрін відео youtube.com/alex_slobozhenko98)
Автор: Ярослава Борзова, Юлія Акимова

Відомому столичному блогеру повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 200 млн грн податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора та власні джерела.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, відомому столичному блогеру повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків понад 200 мільйонів гривень податків.

За даними джерел, мова йде про відомого столичного блогера Олександра Слобоженка, який витратив частину коштів на елітну нерухомість і автомобілі преміум-класу.

Згідно з даними слідства, з січня 2020 року по серпень 2023 року він придбав віртуальні активи у криптовалюті, що згідно з офіційним курсом НБУ на дату отримання коштів еквівалентно понад мільярду гривень.

Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності незареєстрованої компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу Інтернет-трафіку.

"З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переказував кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. Надалі кошти переводили в готівку та отримували в пунктах обміну валют на території м. Києва та в інших містах", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, усі набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.

Ухилення від сплати податків в Україні

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України викрило одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі Інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд гривень податків.

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