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Що відбувається з тілом людини після смерті: експерти спростували найпоширенші міфи

Неділя 12 травня 2024 20:29
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Що відбувається з тілом людини після смерті: експерти спростували найпоширенші міфи Що відбувається із тілом після смерті (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Деякі процеси, що відбуваються з тілом людини після смерті, для багатьох залишається загадкою. Тож не дивно, що навколо цієї теми побутує так багато міфів.

Про те, чи ростуть після смерті нігті та волосся, та чи може труп самостійно сісти в морзі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію IFL Science.

Що відбувається із тілом після смерті

Після смерті тіло людини дубіє. Це відбувається тому, що аденозинтрифосфат (АТФ), необхідний для розщеплення актин-міозинових ниток у м’язових волокнах, виснажується. Задубіння проявляється поступово.

Через дві години після смерті стає помітним задубіння обличчя, потім стають більш помітними кисті та руки, а потім нижні кінцівки. Процес займає від 6 до 8 годин, а потім триває 12 годин, поки протеоліз не почне розривати всі актин-міозинові зв’язки, тоді розпочинається фаза, відома як "вторинна млявість".

Поширеною є думка, що після смерті через певні процеси трупи можуть сідати у морзі. Але, хоча м’язи скорочуються навіть у трупному задубінні, вони не здатні призвести до того, щоб тіло сіло у морзі чи якось змінило позу.

Чи росте волосся і нігті після смерті

За словами антрополога Вільяма Мейплса, твердження про те, що волосся і нігті ростуть після смерті є дуже поширеним, проте не відповідає дійсності.

Волосся складається з мертвих клітин, довгого ланцюжка, який тягнеться аж до фолікула шкіри. У корінні волосся крихітні кровоносні судини підтримують живу основу, щоб вона могла продовжувати створювати нові клітини для росту волосся. Кожен новий шар виштовхує ті, що з’явилися перед ним. Після смерті кров більше не циркулює по тілу, тож не може живити клітини.

Мейплс пояснює, що після смерті шкіра висихає, відтягуючись від основи волосся і нігтів. Це може зробити їх більш помітними, особливо це стосується нігтів, оскільки ми, переважно, бачимо їх на руках живих людей. Звідси й поширився міф про те, що волосся і нігті ростуть після смерті.

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