Что происходит с телом человека после смерти: эксперты развенчали самые распространенные мифы

Некоторые процессы, происходящие с телом человека после смерти, для многих остается загадкой. Неудивительно, что вокруг этой темы существует так много мифов.

О том, растут ли после смерти ногти и волосы, и может ли труп самостоятельно сесть в морге, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию IFL Science.

Что происходит с телом после смерти

После смерти происходит окоченение тела потому, что аденозинтрифосфат (АТФ), необходимый для расщепления актин-миозиновых нитей в мышечных волокнах, истощается. Окоченение проявляется постепенно.

Через два часа после смерти становится заметным окоченение лица, затем становятся более заметными кисти и руки, а затем нижние конечности. Процесс занимает от 6 до 8 часов, а затем длится 12 часов, пока протеолиз не начнет разрывать все актин-миозиновые связи, тогда начинается фаза, известная как "вторичная вялость".

Распространено мнение, что после смерти из-за определенных процессов трупы могут садиться в морге. Но, хотя мышцы сокращаются даже в трупном окоченении, они не способны привести к тому, чтобы тело село в морге или как-то изменило позу.

Растут волосы и ногти после смерти

По словам антрополога Уильяма Мейплса, утверждение о том, что волосы и ногти растут после смерти очень распространено, однако не соответствует действительности.

Волосы состоят из мертвых клеток, длинной цепочки, которая тянется вплоть до фолликула кожи. В корнях волос крошечные кровеносные сосуды поддерживают живое основание, чтобы оно могло продолжать создавать новые клетки для роста волос. Каждый новый слой выталкивает появившиеся перед ним. После смерти кровь больше не циркулирует по телу и не может питать клетки.

Мейплс объясняет, что после смерти кожа высыхает, оттягиваясь от основания волос и ногтей. Это может сделать их более заметными, особенно это касается ногтей, потому что мы, в основном, видим их на руках живых людей. Отсюда и распространился миф о том, что волосы и ногти растут после смерти.