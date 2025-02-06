Що відбувається між Потапом і Каменських: нумеролог розставила всі крапки над "і"

Що спільного у Насті та Потапа

"Найперше, що бачимо, - "кармічний зв'язок" по цифрі сім. Це говорить про те, що вони - кармічні вчителі один для одного, тобто разом проходять різні "уроки" за темами цієї цифри, а саме: випробування війною, переїздами та можливою різницею у світоглядах, духовному розвитку", - розповіла нумеролог.

Нумерологічний розбір стосунків Каменських та Потапа (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)

"Якщо подивитись на основні цифри, то бачимо, що є як подібні, так і протилежні енергії. На подібних енергіях (сім та вісім) пара тримається разом і це є її базою, тим, що зближує. А ось цифри чотири та п’ять - це якраз те саме тяжіння, яке забезпечують протилежні енергії. Чотири - це про стабільність, режим та дисципліну, а цифра п’ять - це про свободу, легкість та певний авантюризм", - додала вона.

Нумеролог розкрила правду про Потапа та Каменських (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)

За словами експерта, в цьому союзі Настя має більш відповідальний та серйозний вигляд. А у Потапа є "п'ятірка", яка може давати йому легковажність й нівелювати вплив "відповідальної вісімки".

Розбір матриць Потапа та Каменських

"Бачимо тут гарну сумісність за одиницями: в обох непарна кількість, що говорить про однаковий тип сприйняття, обидва люблять слухати про свою унікальність та орієнтуються на власний авторитет. Гарна сумісність в цифрі п’ять - вони обидва мають аналітичні здібності, говорять "однією мовою", розуміють один одного, але можуть також і прискіпуватись до дрібниць, особливо - в побуті", - зазначила нумеролог.

Сумісність Каменських та Потапа (ілюстрацію надано нумерологом)

"Лінії сім’ї в обох міцні (це лінія з цифрами два, п’ять та вісім): у Потапа в цій лінії п’ять цифр, у Насті - чотири. Але знову ж таки, це говорить і про високі вимоги до партнера. Щодо сексуального темпераменту - бачимо класну сумісність, в обох по чотири цифри (це діагональ з цифрами три, п’ять, сім)", - додала вона.

А ось енергія, вважає Бланк, в обох дефіцитна (це показано в комірці з цифрою два). І такий факт говорить про те, що довго бути віч-на-віч для них небезпечно, бо починаються конфлікти. Енергію треба десь брати назовні: від надихаючої діяльності, публічних виступів, спорту, природи та інших людей.

Також у Насті та Потапа немає ресурсу підтримки, усе через брак трійок в матриці. Адже саме ця цифра, наголосила нумеролог, відповідає за можливість "бачити світло наприкінці тунелю" та підтримати іншу людину в кризовій ситуації. Через дефіцит трійок людина зазвичай має багато страхів і в будь-якій незрозумілій ситуації в голову лізуть найнегативніші думки, програються в думках найстрашніші сценарії.

"З таким показником треба дуже обережно використовувати свій запас дофаміну, берегти його та не витрачати на джерела швидких задоволень (серфінг в соцмережах, їжа, алкоголь, шопінг і так далі). А ще, цей показник впливає на зацікавленість. "Дефіцитникам" швидко все набридає і вони часто можуть все змінювати в житті - від професії чи захоплень до навіть партнерів", - пояснила експерт.

У Каменських також є дві четвірки в матриці, що говорить про високий рівень контролю, здатність витримувати режим, бути дисциплінованою та дотримуватись правил. Потапу ж, зазначає нумеролог, цього не вистачає.



Що між Настею та Потапом (ілюстрацію надано нумерологом)

"Для аналізу сумісності в нумерології також додають між собою всі основні позиції партнерів - це показує загальні енергії в парі. У Насті та Потапа бачимо дві цифри дванадцять - це як про спільну творчість, так і про "зависання" в стосунках (коли вони нікуди не розвиваються, начебто стають на паузу), і про можливі зради, і про те, що хтось в парі є жертвою", - розповіла Бланк.

"Також про можливі спокуси та зради може говорити п’ятнадцять-шість (але ці ж цифри говорять і про наявність кохання, і про те, що почалися ці стосунки з шаленої пристрасті). А десять та вісім - це цифри грошей та статусу. Теж актуальні теми в цій парі, я гадаю", - додала вона.

Що чекає на Потапа і Настю Каменських

За словами нумеролога, 2025 рік для Потапа й Насті може бути переломним.

"Або у них з’явиться дитина, або вони розлучаться (і другий варіант здається мені більш ймовірним). Річ у тому, що у Потапа цей рік під вібрацією цифри чотири, що говорить про додаткову відповідальність. Це може бути як велика кількість роботи, так і велика кількість сімейних обов’язків (часто саме в ці періоди з’являються діти), а у деяких людей в такі періоди навіть виникає відповідальність перед законом", - вважає Бланк.

"У Насті цей рік є завершальним роком чергового циклу (рік під цифрою дев’ять), тому вона буде активно "закривати гештальти", з чимось чи з кимось прощатися, щоб перегорнути у 2026 році нову сторінку свого життя та увійти до чергового дев’ятирічного циклу. В цей рік також можлива поява дітей (жінка ніби завершує попередній етап і переходить у новий, де вона вже мама)", - резюмувала вона.