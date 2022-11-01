Що відбувається у метро Києва після нововведення: великі черги і мало поїздів (фото)

Що відбувається у метро Києва 1 листопада

Пасажирів на кожній станції у 2-3 рази більше, ніж зазвичай. Вранці у вівторок поїзди були вщент переповнені з першої ж станції.

Люди змушені чекати по 7-10 хвилин, через що на станціях утворюються величезні черги.

І подібні ситуації спостерігаються протягом дня.

Черги в метро Києва (фото: РБК-Україна)

Як ходить метро

Як раніше повідомлялося, з 1 листопада у піковий час інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпіковий - 8-10 хвилин.

У метрополітені кажуть, що фахівці "постійно здійснюють моніторинг пасажирів на станціях київського метро".

І саме відповідно до цих показників було відрегульовано графіки руху між поїздами.

Навіщо змінили графік руху поїздів метро

Оновлений режим роботи метро дозволить більш економно споживати електроенергію.

На сьогодні це дуже актуально у зв'язку із постійним ракетним обстрілом російськими окупантами енергетичної інфраструктури столиці і всієї України.

"У пріоритеті залишається безпека городян та гостей столиці, тож усі пасажирські зони метрополітену залишаються з належним рівнем освітлення", - пояснюють працівники столичної підземки.