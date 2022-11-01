Що відбувається у метро Києва після нововведення: великі черги і мало поїздів (фото)

У метро Києва 1 листопада запровадили важливу зміну. З першого дня останнього місяця осені столичний метрополітен збільшив інтервали руху поїздів.
Через це на платформах підземки утворюються великі черги, що видно на фото, зроблених журналістом РБК-Україна.
Пасажирів на кожній станції у 2-3 рази більше, ніж зазвичай. Вранці у вівторок поїзди були вщент переповнені з першої ж станції.
Люди змушені чекати по 7-10 хвилин, через що на станціях утворюються величезні черги.
І подібні ситуації спостерігаються протягом дня.
Черги в метро Києва (фото: РБК-Україна)
Як раніше повідомлялося, з 1 листопада у піковий час інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпіковий - 8-10 хвилин.
У метрополітені кажуть, що фахівці "постійно здійснюють моніторинг пасажирів на станціях київського метро".
І саме відповідно до цих показників було відрегульовано графіки руху між поїздами.
Оновлений режим роботи метро дозволить більш економно споживати електроенергію.
На сьогодні це дуже актуально у зв'язку із постійним ракетним обстрілом російськими окупантами енергетичної інфраструктури столиці і всієї України.
"У пріоритеті залишається безпека городян та гостей столиці, тож усі пасажирські зони метрополітену залишаються з належним рівнем освітлення", - пояснюють працівники столичної підземки.
Нагадаємо, що вже незабаром у столичному метро відкриють безкоштовні вбиральні для пасажирів.
Раніше ми писали, що у Києві у всьому громадському транспорті спростили оплату проїзду.