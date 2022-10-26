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У Києві у всьому громадському транспорті спростили оплату проїзду

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Київ, Середа 26 жовтня 2022 16:56
У Києві у всьому громадському транспорті спростили оплату проїзду Колаж РБК-Україна: сплатити проїзд в київському громадському транспорті стало простіше
Автор: Володимир Костирін

У Києві від 26 жовтня у всіх видах комунального громадського транспорту запрацювала функція оплати за проїзд банківською картою.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

Міський голова зазначив, що підключати маршрути наземного транспорту стали 10 днів тому, і тепер "вже всюди все працює".

"Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах", - йдеться у публікації.

У КМДА пояснили, як проводиться оплата проїзду за допомогою банківської картки:

  • Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з NFC - функцією безконтактної оплати до валідатора. Сервіс також дозволяє користуватися і додатком "Київ Цифровий", та "картою киянина"
  • підтвердженням роботи системи на маршрутах є фірмові наклейки на валідаторах
  • вартість одноразової поїздки при оплаті банківською карткою складає 8 гривень
  • якщо пасажир має право на безплатний проїзд, така пільга має бути підключена та активована на "карті киянина".

У Києві у всьому громадському транспорті спростили оплату проїзду

Ось так виглядають валідатори для оплати проїзду у громадському транспорті (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Додамо, для того, щоб підтвердити оплату проїзду через гаджет з NFC, потрібно сказати контролеру 4 останні цифри номера вашого віртуального рахунку, яким було здійснено оплату. Для цього потрібно виконати такі дії:

Для власників Android:

  • відкрити програму "Гаманець"
  • натиснути на карту, якою було оплачено проїзд
  • натиснути "Докладніше" внизу екрана, де можна побачити номер віртуального рахунку.

Для IOS:

  • відкрити програму "Гаманець" у смартфоні
  • вибрати картку, якою було оплачено проїзд
  • натиснути на правому верхньому куті значок "Більше"
  • переглянути вниз, де можна знайти номер віртуального рахунку пристрою.

Раніше ми писали, що в Україні пропонують зробити безплатний проїзд для переселенців.

А також повідомлялося, що в метро Києва відкриють безплатні туалети для пасажирів.

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Київ оплата проїзду