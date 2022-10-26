У Києві у всьому громадському транспорті спростили оплату проїзду

У Києві від 26 жовтня у всіх видах комунального громадського транспорту запрацювала функція оплати за проїзд банківською картою.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram -каналі.

Міський голова зазначив, що підключати маршрути наземного транспорту стали 10 днів тому, і тепер "вже всюди все працює".

"Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах", - йдеться у публікації.

У КМДА пояснили, як проводиться оплата проїзду за допомогою банківської картки:

Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з NFC - функцією безконтактної оплати до валідатора. Сервіс також дозволяє користуватися і додатком "Київ Цифровий", та "картою киянина"

підтвердженням роботи системи на маршрутах є фірмові наклейки на валідаторах

вартість одноразової поїздки при оплаті банківською карткою складає 8 гривень

якщо пасажир має право на безплатний проїзд, така пільга має бути підключена та активована на "карті киянина".

Ось так виглядають валідатори для оплати проїзду у громадському транспорті (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Додамо, для того, щоб підтвердити оплату проїзду через гаджет з NFC, потрібно сказати контролеру 4 останні цифри номера вашого віртуального рахунку, яким було здійснено оплату. Для цього потрібно виконати такі дії:

Для власників Android:

відкрити програму "Гаманець"

натиснути на карту, якою було оплачено проїзд

натиснути "Докладніше" внизу екрана, де можна побачити номер віртуального рахунку.

Для IOS: