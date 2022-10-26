У Києві у всьому громадському транспорті спростили оплату проїзду
У Києві від 26 жовтня у всіх видах комунального громадського транспорту запрацювала функція оплати за проїзд банківською картою.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.
Міський голова зазначив, що підключати маршрути наземного транспорту стали 10 днів тому, і тепер "вже всюди все працює".
"Відсьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах", - йдеться у публікації.
У КМДА пояснили, як проводиться оплата проїзду за допомогою банківської картки:
- Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з NFC - функцією безконтактної оплати до валідатора. Сервіс також дозволяє користуватися і додатком "Київ Цифровий", та "картою киянина"
- підтвердженням роботи системи на маршрутах є фірмові наклейки на валідаторах
- вартість одноразової поїздки при оплаті банківською карткою складає 8 гривень
- якщо пасажир має право на безплатний проїзд, така пільга має бути підключена та активована на "карті киянина".
Ось так виглядають валідатори для оплати проїзду у громадському транспорті (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Додамо, для того, щоб підтвердити оплату проїзду через гаджет з NFC, потрібно сказати контролеру 4 останні цифри номера вашого віртуального рахунку, яким було здійснено оплату. Для цього потрібно виконати такі дії:
Для власників Android:
- відкрити програму "Гаманець"
- натиснути на карту, якою було оплачено проїзд
- натиснути "Докладніше" внизу екрана, де можна побачити номер віртуального рахунку.
Для IOS:
- відкрити програму "Гаманець" у смартфоні
- вибрати картку, якою було оплачено проїзд
- натиснути на правому верхньому куті значок "Більше"
- переглянути вниз, де можна знайти номер віртуального рахунку пристрою.
Раніше ми писали, що в Україні пропонують зробити безплатний проїзд для переселенців.
А також повідомлялося, що в метро Києва відкриють безплатні туалети для пасажирів.