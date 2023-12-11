Що відбувається у Києві на Либідській після закриття 6 станцій метро (фото, відео)

У Києві закрили шість станцій метро, від Деміївської до Теремків. Замість підземки на цю ділянку пустили наземний транспорт, але це не вирішило проблему з пасажиропотоком. Так, 11 грудня на метро "Либідська" утворився колапс.
Що відбувається 11 грудня на Либідській - читайте у матеріалі Styler.
Судячи з фотографій у мережі Facebook, вранці 11 грудня на метро "Либідська" - утворилася пробка з людей. Вхід на станцію дуже утруднений. Люди змушені у величезній черзі, щоб зайти до підземки.
"Либідська сьогодні вранці", - підписала фото у Facebook Олена Яхно.
Метро Либідська 11 грудня (фото: Олена Яхно/Facebook)
Також повідомляється, що до турнікетів дуже важко пройти.
На Теремках фактично паралізувався рух транспорту. Проблеми із кількістю громадського транспорту через закриття метро немає. Але час, за який він проїде проспект Глушкова, бажає кращого.
Нагадаємо, що в Київському метрополітені повідомили, що зупинка руху поїздів на вищезгаданій ділянці лінії метро є вимушеним кроком, щоб уникнути надалі позаштатної ситуації. Так вода на перегоні пішла на рейки.
Перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та Либідська" споруджувалися у заплаві річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах.
Як ми раніше писали, першого дня закриття станцій на Либідській утворився транспортний колапс.
Читайте також, як добиратися від Теремків до Либідської.