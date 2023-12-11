Что происходит в Киеве на Лыбидской после закрытия 6 станций метро (фото, видео)

В Киеве закрыли шесть станций метро, от Демеевской до Теремков. Вместо подземки на этот участок пути пустили наземный транспорт, но это не решило проблему с пассажиропотоком. Так, 11 декабря на метро "Лыбидская" образовался коллапс.
Что происходит 11 декабря на Лыбидской - читайте в материале Styler.
Судя по фотографиям в сети Facebook, утром 11 декабря на метро "Лыбидская" - образовалась "пробка" из людей. Вход на станцию очень затруднен. Люди вынуждены стоять огромную очередь, чтобы зайти в подземку.
"Лыбидская сегодня утром", - подписала фото в Facebook Алена Яхно.
Метро Лыбидская 11 декабря (фото: Алена Яхно/Facebook)
Также сообщается, что к турникетам очень трудно пройти.
Отмечается, что на Теремках фактически парализовалось движение транспорта. Проблемы с количеством общественного транспорта из-за закрытия метро нет. Но время, за которое он проедет проспект Глушкова, оставляет желать лучшего.
Напомним, что в Киевском метрополитене сообщили, остановка движения поездов на вышеупомянутом участке линии метро, является вынужденным шагом во избежание в дальнейшем внештатной ситуации. Так, вода на перегоне пошла на рельсы.
Перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и Лыбедская" сооружались в пойме реки Лыбедь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях.
Как мы ранее писали, в первый день закрытия станций на Лыбедской - транспортный коллапс.
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