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Що важливо знати при поверненні учня з-за кордону до навчання в українській школі: інструкція

Колаж РБК-Україна: яка організація навчання дітей, які повертаються з-за кордону до навчання у школах України
Автор: Володимир Костирін

Українські учні, навіть перебуваючи за кордоном, можуть у будь-який час повернутися до навчання у своїй школі у рідному місті та перевестися з однієї форми навчання до іншої - наприклад, з дистанційної на очну. Яка процедура і що робити, якщо заклад освіти було зруйновано?

Інструкцію щодо організації навчання дітей, які з-за кордону повертаються до навчання в українських школах, опублікували у міністерстві освіти та науки.

Відповідну інформаційну брошуру було підготовлено МОН спільно з Офісом віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Повернення біженців до українських шкіл. Українські школярі можуть:

  • продовжити навчання у своїй школі онлайн (якщо навчальний заклад надає таку освітню послугу);
  • долучитися до дистанційного навчання в іншій школі України;
  • здобувати освіту за індивідуальною формою - екстернатною або сімейною (домашньою) - у закладі загальної середньої освіти України, зокрема, де дитина навчалася до виїзду за кордон;
  • звернутися до Міжнародної української школи (МУШ) для екстернатного навчання або однієї з організацій, з якими МУШ співпрацює за кордоном, для навчання у вихідні дні;
  • приєднатися до очного навчання у класах чи закладах для переселенців у країні перебування.

Якщо школа була зруйнована, дитина може:

  • у разі, коли школу було зруйновано або пошкоджено, учень може перейти до іншої школи за місцем проживання;
  • або можна перейти до іншого навчального закладу за місцем реєстрації внутрішньо переміщеної особи.

Зарахування до навчального закладу:

  • якщо дитина навчалася у школі за кордоном і не продовжувала навчання в українській школі, для зарахування до навчального закладу вона має пройти підсумкове оцінювання;
  • вступ до 5-11 (12) класів гімназій та ліцеїв може відбуватися за результатами конкурсного відбору (при його проведенні);
  • у разі відсутності документа або його копії, що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня (початкової або базової) освіти та/або результатів оцінювання, у школі здійснюється оцінювання рівня навчальних досягнень для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина;
  • за письмовою заявою батьків (осіб, які їх замінюють) та рішенням педагогічної ради діти можуть бути залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у певному класі.

Як вчинити, якщо дитина була за кордоном під час навчання у 9 класі:

  • для зарахування до 10 класу для отримання повної загальної середньої освіти, дитина має отримати свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (про завершення 9 класу);
  • для цього учні повинні пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію у будь-якій школі України, що забезпечує здобуття базової та повної загальної середньої освіти (9-11 класи);
  • якщо дитина навчатиметься у 10 класі у закладі, який не забезпечує отримання базової середньої освіти, для отримання документа про відповідний рівень освіти потрібно пройти оцінювання в екстернатній формі в іншому закладі;
  • річне оцінювання зазвичай здійснюється до початку нового навчального року згідно з графіком та завданнями. Їх узгоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у школах України розпочнуться осінні канікули.

Також на початку цього навчального року в МОН пояснили, як дітям за кордоном здобувати українську освіту.

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