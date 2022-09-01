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В МОН объяснили, как детям за границей получать украинское образование

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 19:29
В МОН объяснили, как детям за границей получать украинское образование Коллаж РБК-Украина: украинские школьники могут могут учиться по национальной и местной программах
Автор: Владимир Костырин

Украинские дети, которые сейчас проживают за границей из-за российского вторжения, с началом этого учебного года могут учиться в школах как по местной программе, так и приобщиться к обучению по национальной программе по нескольким формам.

Об этом 1 сентября передали в пресс-службе министерства науки и образования Украины.

Так, ведомство обнародовало брошюру об организации обучения детей, временно пребывающих с семьями за рубежом и желающих продолжать получать украинское образование. Документ подготовлен МОН совместно с Офисом вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

"Учитывая, что во многих странах Европы получение образования в местных учебных заведениях обязательно, Украина предлагает своим гражданам разные формы обучения по национальной программе", - говорится в заявлении.

В министерстве обратили внимание, что образовательный процесс может быть организован в удобное для ученика время дистанционно, параллельно с получением образования в стране пребывания.

В брошюре содержится информация об образовательных возможностях для украинских учеников и учителей за рубежом, а также ресурсы с учебными материалами, к которым предоставлен бесплатный доступ.

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Как информируют в МОН, учащиеся могут:

  • продолжить обучение в собственной школе онлайн (если учебное заведение предоставляет такую ​​образовательную услугу),
  • присоединиться к дистанционному обучению в другой школе Украины,
  • получать образование по индивидуальной форме - экстернатной или семейной (домашней) - в учреждении общего среднего образования Украины, в частности, где ребенок учился до выезда за границу,
  • можно обратиться в Международную украинскую школу (МУШ) для экстернатного обучения или в одну из организаций, с которыми МУШ сотрудничает за границей, для обучения в выходные дни,
  • или присоединиться к очному обучению в классах или заведениях для переселенцев в стране пребывания.

В МОН объяснили, как детям за границей получать украинское образованиеВ МОН объяснили, как детям за границей получать украинское образованиеВ МОН объяснили, как детям за границей получать украинское образованиеВ МОН объяснили, как детям за границей получать украинское образованиеВ МОН объяснили, как детям за границей получать украинское образование

В МОН рассказали, как украинские школьники за границей могут учиться по национальной и местной программах (фото: eu-ua.kmu.gov.ua)

Загрузить брошюру можно по этой ссылке. Кроме того, информация об организации образования за рубежом доступна через образовательный чат на платформе Telegram (https://t.me/EducationUaBot) и Viber (https://cutt.ly/EducationUaBot).

Ранее сообщалось, что в школах Польши не хватает учителей, и во Вроцлаве ищут украинских педагогов.

К слову, перед этим в Польше выяснили, что украинские дети днем посещали местные учебные заведения, а после обеда учились онлайн в школах Украины, таким образом находясь в двух системах образования одновременно.

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