В МОН объяснили, как детям за границей получать украинское образование

Украинские дети, которые сейчас проживают за границей из-за российского вторжения, с началом этого учебного года могут учиться в школах как по местной программе, так и приобщиться к обучению по национальной программе по нескольким формам.

Об этом 1 сентября передали в пресс-службе министерства науки и образования Украины.

Так, ведомство обнародовало брошюру об организации обучения детей, временно пребывающих с семьями за рубежом и желающих продолжать получать украинское образование. Документ подготовлен МОН совместно с Офисом вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

"Учитывая, что во многих странах Европы получение образования в местных учебных заведениях обязательно, Украина предлагает своим гражданам разные формы обучения по национальной программе", - говорится в заявлении.

В министерстве обратили внимание, что образовательный процесс может быть организован в удобное для ученика время дистанционно, параллельно с получением образования в стране пребывания.

В брошюре содержится информация об образовательных возможностях для украинских учеников и учителей за рубежом, а также ресурсы с учебными материалами, к которым предоставлен бесплатный доступ.

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Как информируют в МОН, учащиеся могут:

продолжить обучение в собственной школе онлайн (если учебное заведение предоставляет такую ​​образовательную услугу),

присоединиться к дистанционному обучению в другой школе Украины,

получать образование по индивидуальной форме - экстернатной или семейной (домашней) - в учреждении общего среднего образования Украины, в частности, где ребенок учился до выезда за границу,

можно обратиться в Международную украинскую школу (МУШ) для экстернатного обучения или в одну из организаций, с которыми МУШ сотрудничает за границей, для обучения в выходные дни,

или присоединиться к очному обучению в классах или заведениях для переселенцев в стране пребывания.

В МОН рассказали, как украинские школьники за границей могут учиться по национальной и местной программах (фото: eu-ua.kmu.gov.ua)

Загрузить брошюру можно по этой ссылке. Кроме того, информация об организации образования за рубежом доступна через образовательный чат на платформе Telegram (https://t.me/EducationUaBot) и Viber (https://cutt.ly/EducationUaBot).