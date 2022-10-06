RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что важно знать при возвращении ученика из-за границы к обучению в украинской школе: инструкция

Коллаж РБК-Украина: какая организация обучения детей, возвращающихся из-за границы к обучению в школах Украины
Автор: Владимир Костырин

Украинские ученики, даже находясь за границей, могут в любое время вернуться к учебе в своей школе в родном городе и перевестись с одной формы обучения в другую - к примеру, с дистанционной на очную. Какая процедура, и что делать, если заведение образования было разрушено?

Инструкцию об организации обучения детей, которые из-за границы возвращаются к учебе в украинских школах, опубликовали в министерстве образования и науки.

Соответствующая информационная брошюра была подготовлена МОН совместно с Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Возвращение беженцев в украинские школы. Украинские школьники могут:

  • продолжить обучение в своей школе онлайн (если учебное заведение предоставляет такую ​​образовательную услугу);
  • присоединиться к дистанционному обучению в другой школе Украины;
  • получать образование по индивидуальной форме - экстернатной или семейной (домашней) - в заведении общего среднего образования Украины, в частности, где ребенок учился до выезда за границу;
  • обратиться в Международную украинскую школу (МУШ) для экстернатного обучения или одной из организаций, с которыми МУШ сотрудничает за границей, для обучения в выходные дни;
  • присоединиться к очной учебе в классах или заведениях для переселенцев в стране пребывания.

Если школа была разрушена, ребенок может:

  • в случае, когда школа была разрушена или повреждена, ученик может перейти в другую школу по месту жительства;
  • или можно перейти в другое учебное заведение по месту регистрации внутренне перемещенного лица.

Зачисление в учебное заведение:

  • если ребенок учился в школе за границей и не продолжал обучение в украинской школе, для зачисления в учебное заведение он должен пройти итоговое оценивание;
  • поступление в 5-11 (12)-е классы гимназий и лицеев может происходить по результатам конкурсного отбора (при его проведении);
  • в случае отсутствия документа или его копии, что подтверждают наличие предварительно полученного уровня (начального или базового) образования и/или результатов оценивания, в школе осуществляется оценивание уровня учебных достижений для определения класса, в который должен быть зачислен ребенок;
  • по письменному заявлению родителей (лиц, их заменяющих) и решением педагогического совета дети могут быть оставлены для повторного получения общего среднего образования в определенном классе.

Как поступить, если ребенок был за границей во время учебы в 9 классе:

  • для зачисления в 10 класс для получения полного общего среднего образования, ребенок должен получить свидетельство о получении базового среднего образования (о завершении 9 класса);
  • для этого учащиеся должны пройти годовую оценку и/или государственную итоговую аттестацию в любой школе Украины, обеспечивающей получение базового и полного общего среднего образования (9-11 классы);
  • если ребенок будет учиться в 10 классе в заведении, не обеспечивающем получение базового среднего образования, для получения документа о соответствующем уровне образования нужно пройти оценивание в экстернатной форме в другом заведении;
  • годовое оценивание обычно осуществляется до начала нового учебного года согласно графику и задачам. Их согласовывает педагогический совет и утверждает руководитель учебного заведения.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в школах Украины начнутся осенние каникулы.

Также в начале этого учебного года в МОН объяснили, как детям за границей получать украинское образование.

Читайте РБК-Украина в Google News
школаМОНобразование