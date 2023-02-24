Що ваша кішка ніколи не зрозуміє, а в чому вона - справжній експерт

Що кішки добре розуміють

Ваші годованці прекрасно вміють зчитувати ваш настрій, і поводитися відповідно - або з обережністю комунікувати з вами, або ж намагатися підластитися. Кажуть, що настрій господаря миттєво передається кішці.

Пухнастик розуміє, що господар має над ним фізичну перевагу, але при цьому визнавати його верховенство в будинку він не буде.

Також кішки розуміють, що маленькі діти не завжди усвідомлюють свої дії. Тому коти, як правило, цураються дітлахів, адже бояться, що останні можуть завдати їм шкоди.

Крім того домашні улюбленці прекрасно усвідомлюють і розуміють заборони, встановлені господарем.

Що кішки зрозуміти не можуть

Однак, запам'ятайте, що кішка дотримуватиметься заборон від господаря і поводитиметься добре тільки в його присутності, тому що у кішок, як і у всіх інших тварин, відсутнє уявлення про добро і зло.

Саме тому кішка не здатна зрозуміти добрих намірів господаря, який робить їй укол або обмежує її в харчуванні за рекомендацією ветеринара.