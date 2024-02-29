Що вам обов'язково варто знати при розставанні

Що варто знати при розставанні

Кожні стосунки різні та люди у стосунках теж різні, тому не існує правильного або найкращого способу розставання.

Проте, коли ми вже розуміємо, що іншого шляху окрім розставання не залишилось, то зазвичай звертаємось до поширених порад, такі як: поговорити віч-на-віч, бути відвертим. Ці поради важливі, але чи думали ви коли-небудь про інші аспекти, які також варто врахувати при розставанні?

Чи говорите ви про те, що ви не відчуваєте себе щасливим

Стосунки не розпадаються в один момент. Потрібен принаймні деякий час, щоб все зруйнувалося. Тому, як тільки ви відчули, що щось не так, ви маєте поговорити зі своїм партнером, аби дати шанс все виправити.

Але якщо час і розмови вже не допомагають, і рішення вже прийнято, дамо 3 поради, як зробити це менш болючіше.

Не намагайтеся зробити так, щоб інша людина почувала себе краще

Особливо це стосується тих, хто був ініціатором розриву. Після розриву стосунків ви більше не несете відповідальності за емоції іншої людини. І ви не тільки не зобовʼязані допомагати їй впоратися з ними, але й заспокоювати її - від цього їй стане тільки гірше.

Дозвольте собі проявляти різні емоції, але не засуджуйте і не звинувачуйте себе за це

Ви можете проживати будь-які емоції, навіть негативні, і це здорово і нормально, плакати, радіти, сумувати.

Але засуджувати або звинувачувати партнера не варто. Це не означає, що ви не повинні розрізняти хорошу/ погану поведінку чи правильний/неправильний вибір. Потрібно вчитися на своїх помилках, на тому, що пішло не так у стосунках, і це допоможе вам рухатися далі.

Що варто знати при розставанні (фото: Freepik)

Інвестуйте в себе

Перебування разом з кимось у романтичних стосунках протягом тривалого часу створює третю психологічну сутність, яка включає вас і вашого партнера. Тому найкраща і найважливіша порада після розриву стосунків - інвестувати у відновлення вашої особистої ідентичності:

згадайте, чим ви любили займатися раніше

Прикладами цього можуть буть такі дії:

зосередьтеся на роботі з подвійною силою

проводьте час з друзями

зверніться до психотерапії.

Деякі люди ставлять собі за мету залишитися друзями зі своїми колишніми. Інші ставлять собі за мету більше ніколи не перетинатися з цією людиною.