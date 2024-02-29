Що вам обов'язково варто знати при розставанні

Часто розрив стосунків не є таким однозначним рішенням. Тому перш ніж переходити до розмови про розставання варто оцінити свої стосунки та задати собі кілька питань.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал mentoly.ua в Instagram.
Кожні стосунки різні та люди у стосунках теж різні, тому не існує правильного або найкращого способу розставання.
Проте, коли ми вже розуміємо, що іншого шляху окрім розставання не залишилось, то зазвичай звертаємось до поширених порад, такі як: поговорити віч-на-віч, бути відвертим. Ці поради важливі, але чи думали ви коли-небудь про інші аспекти, які також варто врахувати при розставанні?
Стосунки не розпадаються в один момент. Потрібен принаймні деякий час, щоб все зруйнувалося. Тому, як тільки ви відчули, що щось не так, ви маєте поговорити зі своїм партнером, аби дати шанс все виправити.
Але якщо час і розмови вже не допомагають, і рішення вже прийнято, дамо 3 поради, як зробити це менш болючіше.
Особливо це стосується тих, хто був ініціатором розриву. Після розриву стосунків ви більше не несете відповідальності за емоції іншої людини. І ви не тільки не зобовʼязані допомагати їй впоратися з ними, але й заспокоювати її - від цього їй стане тільки гірше.
Ви можете проживати будь-які емоції, навіть негативні, і це здорово і нормально, плакати, радіти, сумувати.
Але засуджувати або звинувачувати партнера не варто. Це не означає, що ви не повинні розрізняти хорошу/ погану поведінку чи правильний/неправильний вибір. Потрібно вчитися на своїх помилках, на тому, що пішло не так у стосунках, і це допоможе вам рухатися далі.
Що варто знати при розставанні (фото: Freepik)
Перебування разом з кимось у романтичних стосунках протягом тривалого часу створює третю психологічну сутність, яка включає вас і вашого партнера. Тому найкраща і найважливіша порада після розриву стосунків - інвестувати у відновлення вашої особистої ідентичності:
Прикладами цього можуть буть такі дії:
Деякі люди ставлять собі за мету залишитися друзями зі своїми колишніми. Інші ставлять собі за мету більше ніколи не перетинатися з цією людиною.
Раніше ми розповідали про те, як позбутися "вічного суму" та стати щасливим.
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