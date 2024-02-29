Что вам обязательно следует знать при расставании

Часто разрыв отношений не является столь однозначным решением. Поэтому прежде чем переходить к разговору о расставании, стоит оценить свои отношения и задать себе несколько вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал mentoly.ua в Instagram.
Каждые отношения разные и люди в отношениях тоже разные, поэтому не существует правильного или лучшего способа расставания.
Однако, когда мы уже понимаем, что другого пути кроме расставания не осталось, обычно обращаемся к распространенным советам, таким как: поговорить лицом к лицу, быть откровенным. Эти советы важны, но думали ли вы когда-нибудь о других аспектах, которые также следует учесть при расставании?
Отношения не распадаются в один момент. Потребуется по крайней мере некоторое время, чтобы все разрушилось. Поэтому, как только вы почувствовали, что что-то не так, вы должны поговорить со своим партнером, чтобы дать шанс все исправить.
Но если время и разговоры уже не помогают, и решение уже принято, дадим 3 совета, как сделать это менее болезненно.
Особенно это касается тех, кто являлся инициатором разрыва. После разрыва отношений вы больше не несете ответственности за эмоции другого человека. И вы не только не обязаны помогать ей справиться с ними, но и успокаивать ее – от этого ей станет только хуже.
Вы можете проживать любые эмоции, даже отрицательные, и это здорово и нормально, плакать, радоваться, грустить.
Но осуждать или винить партнера не стоит. Это не означает, что вы не должны различать хорошее/нехорошее поведение или правильный/неправильный выбор. Нужно учиться на своих ошибках, на том, что пошло не так в отношениях, и это поможет вам двигаться дальше.
Что следует знать при расставании (фото: Freepik)
Пребывание вместе с кем-либо в романтических отношениях в течение длительного времени создает третью психологическую сущность, которая включает вас и вашего партнера. Поэтому лучший и самый важный совет после разрыва отношений - инвестировать в восстановление вашей личной идентичности:
Примерами этого могут быть следующие действия:
Некоторые люди ставят своей целью остаться друзьями со своими бывшими. Другие ставят своей целью больше никогда не пересекаться с этим человеком.
Раньше мы рассказывали о том, как избавиться от "вечной суммы" и стать счастливым.
Также читайте о 7 фразах, которые используют уверенные люди.