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Що не варто робити після поверненні з відпустки: забудьте про цю поширену звичку

Що не можна робити вдома після повернення з відпустки (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Повертаючись додому після відпустки, ви можете відчувати себе засмученими. Бо замість коктейлю чи кави біля води та шведськім столом, ви робите тости собі на сніданок і бігом летите на роботу. І є одна річ, про яку говорять лікарі, яку не варто робити одразу по поверненні додому.

Про яку звичку варто забути, коли ви повертаєтеся додому з поїздок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео лікаря Джейсона Сінгха у TikTok.

Що не варто робити після повернення з відпустки

За словами фахівця, якщо ви повертаєтеся додому з відпустки, яку проводили у великому готелі, у вас є ризик привезти з собою постільних клопів. Саме тому не варто робити одну важливо справу одразу - розпаковувати валізи.

"Це тому, що постільні клопи зазвичай вилуплюються протягом 6-10 днів, а вони потребують крові невдовзі після вилуплення, щоб продовжити свій розвиток", - пояснює Джейсон Сінгх.

Він додав, що якщо ваша валіза залишиться закритою хоча б два тижні, будь-які створіння, хоч клопи, хоч щось інше, ймовірне, загинуть через голодування та висихання.

Як перевірити наявність клопів у вашому номері

Одна з найбільших та найочевидніших ознак наявності клопів у готельному номері - це темні плями на стінах, плями крові на простирадлах, матрацах, подушках. Також наявність клопів видає затхлий запах у кімнаті.

Постільні клопи, як правило, мають сильний затхлий, неприємний запах, який важко ігнорувати.

Якщо ви помітили такий неприємний запах та плями - не розпаковуйте свою валізу і негайно звертайтеся до персоналу готелю.

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