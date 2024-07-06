Ніколи не кладіть валізу на ліжко. Мало хто здогадається, у чому небезпека

Після подорожей та поїздок люди зазвичай поспішають розпакувати валізу, яку привозять додому. Однак існує важливий момент. Виявилося, валізу ніколи не можна класти на ліжко, адже це небезпечно.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Чому не можна класти валізи на ліжко

За словами експерта Мартіна Сілі з компанії MattressNextDay, який спеціалізується на матрацах, люди часто одразу заносять валізи до спальні. Але це велика помилка.

Коли ви кладете валізу на ліжко, то можете навіть не здогадуватися, які "сувеніри" оселяться у матраці та ковдрах, подушках та килимах. Річ у тому, що в подорожах люди зупиняються у готелях чи хостелах, де може бути чимало комах.

Ба більше, на вокзалах та в аеропортах ваші валізи можуть лежати поруч з речами тих, хто вже "підхопив" цих істот. І йдеться про клопів.

Куди класти валізу (ілюстрація: freepik.com)

Як правильно розпаковувати валізу вдома

Існує декілька основних моментів. Ви маєте бачити, хто сховався у ваших речах. І для цього потрібно подбати про те, аби валіза була якомога далі від подушок чи ковдр, де клопи можуть швидко сховатися.

"Повернувшись додому, розпакуйте свій багаж в іншому місці, не в спальні. Ще краще, якщо це буде на твердій підлозі, оскільки ви не зможете помітити постільних клопів на килимі", - радить експерт.

"Уважно огляньте свою валізу та за допомогою ліхтарика та подивіться на шви, складки та кишені", - додає він.

Окрім цього, не перекладайте речі з подорожі одразу до шафи. Їх потрібно випрати, а саму валізу ретельно пропилососити.

Ба більше, ніколи не кладіть свій багаж на ліжко у готелі, куди ви тільки що заїхали. Спочатку ретельно усе продивіться, аби точно знати, що в номері немає клопів.