Що варто пити після їжі для кращого травлення та чого уникати: список напоїв

Що пити після їди для кращого травлення та здорового організму - дуже важлива тема. Також всіх цікавить, які напої можна пити після харчування, а які не варто.
На ці питання дає відповіді РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис на Facebook-сторінці дієтолога Олега Швеця.
Гучне бурчання в животі, здуття та проблеми з випорожненням є ознаками порушень роботи травної системи. На травлення впливають численні фактори: психологічний стан, харчові звички, прийом ліків, спосіб життя, вибір напоїв тощо.
Напої можуть суттєво допомогти у нормалізації травлення, заспокоюючи процеси в шлунково-кишковому тракті та сприяючи кращому засвоєнню поживних речовин. Серед таких корисних напоїв дослідники виокремлюють теплу воду і комбучу. При цьому рекомендується уникати надмірного вживання алкоголю та газованих напоїв.
Коли їжа або рідина потрапляє в організм, вона проходить через стравохід до шлунка, де починається її розщеплення ферментами. Далі харчова маса переміщується до кишечника, де відбувається основне перетравлення, і поживні речовини всмоктуються в кров. Важливу роль у цьому процесі відіграють кишкові бактерії. Зміни в складі мікробіоти кишечника можуть викликати різні патології – від ожиріння до запальних захворювань кишечника. Також важливими для цього процесу є вода та клітковина, які сприяють руху хімусу по травному тракту та покращують дефекацію.
До напоїв, які сприяють засвоєнню поживних речовин і покращують роботу кишечника, належать:
Щодо кави, дослідження поки не дають однозначних висновків: кава може стимулювати роботу кишечника, але її вплив на здоров’я кишечника ще потребує вивчення.
Також важливими є харчові звички: ретельне пережовування, вживання багатих на клітковину продуктів та дотримання збалансованого раціону. Вибирайте цільні продукти замість ультраоброблених і уникайте пізніх вечерь.
Загалом, прості зміни у способі життя, як-от вживання теплої води, трав’яних чаїв чи пробіотичних напоїв, можуть суттєво покращити травлення. Однак, якщо симптоми зберігаються, варто звернутися до лікаря для більш детальної діагностики.
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