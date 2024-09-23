Що варто пити після їжі для кращого травлення та чого уникати: список напоїв

Що впливає на наше травлення?

Гучне бурчання в животі, здуття та проблеми з випорожненням є ознаками порушень роботи травної системи. На травлення впливають численні фактори: психологічний стан, харчові звички, прийом ліків, спосіб життя, вибір напоїв тощо.

Напої можуть суттєво допомогти у нормалізації травлення, заспокоюючи процеси в шлунково-кишковому тракті та сприяючи кращому засвоєнню поживних речовин. Серед таких корисних напоїв дослідники виокремлюють теплу воду і комбучу. При цьому рекомендується уникати надмірного вживання алкоголю та газованих напоїв.

Корисні напої для травлення

Коли їжа або рідина потрапляє в організм, вона проходить через стравохід до шлунка, де починається її розщеплення ферментами. Далі харчова маса переміщується до кишечника, де відбувається основне перетравлення, і поживні речовини всмоктуються в кров. Важливу роль у цьому процесі відіграють кишкові бактерії. Зміни в складі мікробіоти кишечника можуть викликати різні патології – від ожиріння до запальних захворювань кишечника. Також важливими для цього процесу є вода та клітковина, які сприяють руху хімусу по травному тракту та покращують дефекацію.

До напоїв, які сприяють засвоєнню поживних речовин і покращують роботу кишечника, належать:

Вода - зокрема тепла вода, що допомагає роботі кишкових бактерій.

- зокрема тепла вода, що допомагає роботі кишкових бактерій. Трав’яні чаї та чаї зі спеціями (м’ятний, імбирний, з куркумою) - зменшують запалення і полегшують симптоми травних розладів.

(м’ятний, імбирний, з куркумою) - зменшують запалення і полегшують симптоми травних розладів. Сік чорносливу - багатий на клітковину, сприяє дефекації.

- багатий на клітковину, сприяє дефекації. Комбуча - містить багато пробіотиків і сприяє засвоєнню поживних речовин.

- містить багато пробіотиків і сприяє засвоєнню поживних речовин. Кефір - джерело пробіотиків та поживних речовин.

Щодо кави, дослідження поки не дають однозначних висновків: кава може стимулювати роботу кишечника, але її вплив на здоров’я кишечника ще потребує вивчення.

Напої, яких слід уникати

Газовані напої - підвищують рівень шлункової кислоти, викликають здуття та бажання відригнути.

- підвищують рівень шлункової кислоти, викликають здуття та бажання відригнути. Алкоголь - може погіршувати роботу кишечника, викликати запалення та розлади травлення.

- може погіршувати роботу кишечника, викликати запалення та розлади травлення. Молоко - при непереносимості лактози може викликати симптоми травних розладів.

Поради для покращення травлення після їжі

Прогулянка після їжі допоможе покращити травлення.

Уникайте лежання після їди, щоб не уповільнювати травні процеси.

Приймайте пробіотики для підтримки здоров’я кишечника.

Займайтеся вправами для зниження стресу, такими як йога чи глибоке дихання.

Скоротіть або відмовтеся від алкоголю та куріння.

Ведіть харчовий щоденник, щоб відстежувати проблемні продукти.

Консультуйтеся з дієтологом щодо потенційних харчових тригерів.

Також важливими є харчові звички: ретельне пережовування, вживання багатих на клітковину продуктів та дотримання збалансованого раціону. Вибирайте цільні продукти замість ультраоброблених і уникайте пізніх вечерь.

Загалом, прості зміни у способі життя, як-от вживання теплої води, трав’яних чаїв чи пробіотичних напоїв, можуть суттєво покращити травлення. Однак, якщо симптоми зберігаються, варто звернутися до лікаря для більш детальної діагностики.