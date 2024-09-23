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Что можно пить после еды для лучшего пищеварения и чего избегать: список напитков

Фото: Чем не стоит запивать еду (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Что пить после еды для лучшего пищеварения и здорового организма - очень важная тема. Также всех интересует какие напитки можно пить после питания, а какие не стоит.

На эти вопросы дает ответы РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию на Facebook-странице диетолога Олега Швеца.

Что влияет на наше пищеварение?

Громкое ворчание в животе, вздутие и проблемы с стулом являются признаками нарушений работы пищеварительной системы. На пищеварение влияют многие факторы: психологическое состояние, пищевые привычки, прием лекарств, образ жизни, выбор напитков и т.д.

Напитки могут помочь в нормализации пищеварения, успокаивая процессы в желудочно-кишечном тракте и способствуя лучшему усвоению питательных веществ. Среди таких полезных напитков исследователи выделяют тёплую воду и комбучу. При этом рекомендуется избегать чрезмерного употребления алкоголя и газированных напитков.

Полезные напитки для пищеварения

Когда пища или жидкость попадает в организм, она проходит через пищевод в желудок, где начинается расщепление ферментами. Далее пищевая масса перемещается в кишечник, где происходит основное переваривание, и питательные вещества всасываются в кровь. Важную роль в этом процессе играют кишечные бактерии. Изменения в составе микробиоты кишечника могут вызвать разные патологии – от ожирения до воспалительных заболеваний кишечника. Также важны для этого процесса вода и клетчатка, которые способствуют движению химуса по пищеварительному тракту и улучшают дефекацию.

К напиткам, способствующим усвоению питательных веществ и улучшающим работу кишечника, относятся:

  • Вода - в частности теплая вода, помогающая работе кишечных бактерий.
  • Травяные чаи и чаи со специями (мятный, имбирный, с куркумой) - уменьшают воспаление и облегчают симптомы пищеварительных расстройств.
  • Сок чернослива - богат клетчаткой, способствует дефекации.
  • Комбуча - содержит много пробиотиков и способствует усвоению питательных веществ.
  • Кефир -  источник пробиотиков и питательных веществ.

Относительно кофе исследования пока не дают однозначных выводов: кофе может стимулировать работу кишечника, но его влияние на здоровье кишечника еще требует изучения.

Напитки, которых следует избегать

  • Газированные напитки - повышают уровень желудочной кислоты, вызывают вздутие и желание отрыгнуть.
  • Алкоголь - может ухудшать работу кишечника, вызывать воспаление и расстройства пищеварения.
  • Молоко - при непереносимости лактозы может вызвать симптомы пищеварительных расстройств.

Советы по улучшению пищеварения после еды

  • Прогулка после еды поможет улучшить пищеварение.
  • Избегайте лежания после еды, чтобы не замедлять пищеварительные процессы.
  • Принимайте пробиотики для поддержания здоровья кишечника.
  • Занимайтесь упражнениями по снижению стресса, такими как йога или глубокое дыхание.
  • Сократите или откажитесь от алкоголя и курения.
  • Ведите пищевой ежедневник, чтобы отслеживать проблемные продукты.
  • Консультируйтесь с диетологом по поводу потенциальных пищевых триггеров.

Также важны пищевые привычки: тщательное пережевывание, употребление богатых клетчаткой продуктов и соблюдение сбалансированного рациона. Выбирайте цельные продукты вместо ультраобработанных и избегайте поздних ужинов.

В общем, простые изменения в образе жизни, такие как употребление теплой воды, травяных чаев или пробиотических напитков, могут существенно улучшить пищеварение. Однако, если симптомы сохраняются, следует обратиться к врачу для более подробной диагностики.

 

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