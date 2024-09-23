Что можно пить после еды для лучшего пищеварения и чего избегать: список напитков

Что пить после еды для лучшего пищеварения и здорового организма - очень важная тема. Также всех интересует какие напитки можно пить после питания, а какие не стоит.
На эти вопросы дает ответы РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию на Facebook-странице диетолога Олега Швеца.
Громкое ворчание в животе, вздутие и проблемы с стулом являются признаками нарушений работы пищеварительной системы. На пищеварение влияют многие факторы: психологическое состояние, пищевые привычки, прием лекарств, образ жизни, выбор напитков и т.д.
Напитки могут помочь в нормализации пищеварения, успокаивая процессы в желудочно-кишечном тракте и способствуя лучшему усвоению питательных веществ. Среди таких полезных напитков исследователи выделяют тёплую воду и комбучу. При этом рекомендуется избегать чрезмерного употребления алкоголя и газированных напитков.
Когда пища или жидкость попадает в организм, она проходит через пищевод в желудок, где начинается расщепление ферментами. Далее пищевая масса перемещается в кишечник, где происходит основное переваривание, и питательные вещества всасываются в кровь. Важную роль в этом процессе играют кишечные бактерии. Изменения в составе микробиоты кишечника могут вызвать разные патологии – от ожирения до воспалительных заболеваний кишечника. Также важны для этого процесса вода и клетчатка, которые способствуют движению химуса по пищеварительному тракту и улучшают дефекацию.
К напиткам, способствующим усвоению питательных веществ и улучшающим работу кишечника, относятся:
Относительно кофе исследования пока не дают однозначных выводов: кофе может стимулировать работу кишечника, но его влияние на здоровье кишечника еще требует изучения.
Также важны пищевые привычки: тщательное пережевывание, употребление богатых клетчаткой продуктов и соблюдение сбалансированного рациона. Выбирайте цельные продукты вместо ультраобработанных и избегайте поздних ужинов.
В общем, простые изменения в образе жизни, такие как употребление теплой воды, травяных чаев или пробиотических напитков, могут существенно улучшить пищеварение. Однако, если симптомы сохраняются, следует обратиться к врачу для более подробной диагностики.
Читайте также, стало известно, как часто можно есть сосиски и какие покупать, чтобы не отравиться.
Ранее мы писали, что диетолог рассказал всю правду о макаронах и похудении.