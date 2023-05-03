Що не можна дарувати на новосілля: 5 речей, які привертають нещастя

Новосілля - важлива подія, з якою стикаються власники нового житла. Це свято, оскільки людина обзаводиться своїм власним домом. Зокрема, є перелік деяких подарунків, які категорично заборонено дарувати на новосілля, щоб не накликати біду.

Яких подарунків краще уникати - читайте на Styler нижче .

Дзеркало

Дзеркало дуже потрібна річ у кожному будинку. Але повір’я говорить, що подароване дзеркало притягне до нового будинку невдачі та біди. Тому краще хай господарі самі його собі купують.

Гроші та гаманці

Багато хто дарує гроші, вважаючи, що люди самі вирішать, що їм більше потрібно. Однак таким подарунком новоселів можна приректи на безгрошів’я. Така ж ситуація може виникнути ситуація із гаманцями.

Годинник

Годинник вважається одним із найгірших подарунків за версією народних повір’їв. Зокрема, навіть якщо той, хто дарує, не вірить у подібні забобони, адресати можуть виявитися забобонними людьми.

Ріжучі предмети

Це буде стимулювати сварки в придбаній квартирі. Тому власник житла, отримуючи такий подарунок, повинен ніби купити такі предмети за символічну суму.

Перли

Вважається, що перли символізують жіночі сльози. Вручаючи такий подарунок, ви прирікаєте жінку на нещасливе сімейне життя.

Що можна дарувати

В якості подарунка найкраще вибирати речі, які знадобляться в господарстві. Це можуть бути хлібниця, чайник та посуд.

В основному подарунки, які дарують, відносяться до побутових речей. Вони повинні знадобитись в господарстві і облагородити квартиру. Саме тому найкращим подарунком вважався посуд та техніка.

Подібні презенти покращують добробут людей, а також приносять затишок в будинок. Часто дарують журнальні столики або невеликі столи для подачі їжі. Непоганим подарунком вважається підкова, яку кріплять над дверима.