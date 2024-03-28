UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Що з вами робили?": Олександр Положинський налякав виглядом своїх очей під крапельницею

Олександр Положинський (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)
Автор: Юлія Любченко

Олександр Положинський показав фото під крапельницею, чим і налякав своїх підписників. Але найбільше шокує його погляд.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис співака в Instagram.

Олександр Положинський показав фото з лікарні

Колишній фронтмен гурту "Тартак" Олександр  Положинський опинився під крапельницею. Цю новину артист повідомив сам. Він виклав фото у соціальну мережу, та підписав його дуже рішучою фразою - “Я повернувся”, 

Цим Сашко налякав своїх прихильників, які стежать за його життям. А більш пильні,  звернули увагу на розмір його зіниць, адже на одному оці вона була розширена, а на іншому - звужена.

Олександр Положинський у лікарні (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Поки невідомо, що саме сталося з військовим, адже він не розкриває жодних деталей свого потрапляння до лікарні. Проте попри мовчання, фоловери бажають Сашкові здоров’я та сил. 

"Ого, різниця в зіницях, це ефект від того, що капали? Чи капали, щоб прибрати ефект? Здоровʼя міцного Сашкові"

  • "Сашко, що сталося? Сподіваюсь, нічого страшного! Одужуй скоріше"
  • "Що з Вами робили, що такі різні зіниці в очах?"
  • "Швидкого одужання"
  • "Здоров'я вам"
  • "О Господи! Зіниці. Тримайся"
  • "Одужуйте, змучені на фото. Дякую",

Що відомо про військову службу Положинського

Раніше співак був стрільцем 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".  Але у червні 2023 року Сашко зізнався, що минув рік, як він повернувся з передової.  У листопаді Олександр попрощався з 47-ю ОМБр та відправився в інший підрозділ ЗСУ. 

Також артист вирішив зайнятися створенням інформаційного продукту для Військового телебачення України. На початку цього року Положинський повернувся у творчість з новою піснею "На Висоті".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЗірки шоу-бізнесуСпіваки