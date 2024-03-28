"Що з вами робили?": Олександр Положинський налякав виглядом своїх очей під крапельницею

Олександр Положинський показав фото з лікарні

Колишній фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський опинився під крапельницею. Цю новину артист повідомив сам. Він виклав фото у соціальну мережу, та підписав його дуже рішучою фразою - “Я повернувся”,

Цим Сашко налякав своїх прихильників, які стежать за його життям. А більш пильні, звернули увагу на розмір його зіниць, адже на одному оці вона була розширена, а на іншому - звужена.

Олександр Положинський у лікарні (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Поки невідомо, що саме сталося з військовим, адже він не розкриває жодних деталей свого потрапляння до лікарні. Проте попри мовчання, фоловери бажають Сашкові здоров’я та сил.

"Ого, різниця в зіницях, це ефект від того, що капали? Чи капали, щоб прибрати ефект? Здоровʼя міцного Сашкові"

"Сашко, що сталося? Сподіваюсь, нічого страшного! Одужуй скоріше"

"Що з Вами робили, що такі різні зіниці в очах?"

"Швидкого одужання"

"Здоров'я вам"

"О Господи! Зіниці. Тримайся"

"Одужуйте, змучені на фото. Дякую",

Що відомо про військову службу Положинського

Раніше співак був стрільцем 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура". Але у червні 2023 року Сашко зізнався, що минув рік, як він повернувся з передової. У листопаді Олександр попрощався з 47-ю ОМБр та відправився в інший підрозділ ЗСУ.

Також артист вирішив зайнятися створенням інформаційного продукту для Військового телебачення України. На початку цього року Положинський повернувся у творчість з новою піснею "На Висоті".