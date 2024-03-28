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"Что с вами делали?": Александр Положинский испугал видом своих глаз под капельницей

Александр Положинский (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)
Автор: Юлия Любченко

Александр Положинский показал фото под капельницей, чем и испугал своих подписчиков. Но больше всего шокирует его взгляд.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение певца в Instagram.

Александр Положинский показал фото из больницы

Бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский оказался под капельницей. Эту новость артист сообщил сам. Он выложил фото в социальную сеть и подписал его очень решительной фразой - "Я вернулся",

Этим Саша испугал своих поклонников, следящих за его жизнью. А более пристальные, обратили внимание на размер его зрачков, ведь на одном глазу она была расширена, а на другом - сужена.

Александр Положинский в больнице (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Пока неизвестно, что произошло с военным, ведь он не раскрывает никаких деталей своего попадания в больницу. Однако, несмотря на молчание, фоловеры желают Саше здоровью и силам.

"Ого, разница в зрачках, это эффект от того, что капали? Или капали, чтобы убрать эффект? Здоровье крепкого Саши"

  • "Саша, что произошло? Надеюсь, ничего страшного! Выздоравливай скорее"
  • "Что с Вами делали, что такие разные зрачки в глазах?"
  • "Быстрого выздоровления"
  • "Здоровье вам"
  • "О Господи! Зрачки. Держись"
  • "Поправляйтесь, измученные на фото. Спасибо",

Что известно о военной службе Положинского

Ранее певец был стрелком 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Но в июне 2023 года Саша признался, что прошел год, как он вернулся с передовой. В ноябре Александр попрощался с 47-й ОМБр и отправился в другое подразделение ВСУ.

Также артист решил заняться созданием информационного продукта для военного телевидения Украины. В начале этого года Положинский вернулся в творчество с новой песней "На Высоте".

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