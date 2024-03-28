"Что с вами делали?": Александр Положинский испугал видом своих глаз под капельницей

Александр Положинский показал фото из больницы

Бывший фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский оказался под капельницей. Эту новость артист сообщил сам. Он выложил фото в социальную сеть и подписал его очень решительной фразой - "Я вернулся",

Этим Саша испугал своих поклонников, следящих за его жизнью. А более пристальные, обратили внимание на размер его зрачков, ведь на одном глазу она была расширена, а на другом - сужена.

Александр Положинский в больнице (фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Пока неизвестно, что произошло с военным, ведь он не раскрывает никаких деталей своего попадания в больницу. Однако, несмотря на молчание, фоловеры желают Саше здоровью и силам.

"Ого, разница в зрачках, это эффект от того, что капали? Или капали, чтобы убрать эффект? Здоровье крепкого Саши"

"Саша, что произошло? Надеюсь, ничего страшного! Выздоравливай скорее"

"Что с Вами делали, что такие разные зрачки в глазах?"

"Быстрого выздоровления"

"Здоровье вам"

"О Господи! Зрачки. Держись"

"Поправляйтесь, измученные на фото. Спасибо",

Что известно о военной службе Положинского

Ранее певец был стрелком 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Но в июне 2023 года Саша признался, что прошел год, как он вернулся с передовой. В ноябре Александр попрощался с 47-й ОМБр и отправился в другое подразделение ВСУ.

Также артист решил заняться созданием информационного продукта для военного телевидения Украины. В начале этого года Положинский вернулся в творчество с новой песней "На Высоте".