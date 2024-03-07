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"Що з вами?": Полякова спантеличила мережу дивною деталлю на фото

Співачка вже прокоментувала ситуацію (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Оля Полякова вирушила до Туреччини та вже показалася у Стамбулі. Втім, нова світлина спровокувала дивну реакцію мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Полякової.

Що показала співачка

На новому кадрі Полякова та її старша донька позували у Стамбулі. Вони посміхалися на камеру, а над ними летіли чайки.

Нова світлина Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Для прогулянки співачка обрала блакитний спортивний костюм, а її донька Марія - сірий тренч, світлі джинси та чорне худі з принтом.

Втім, увагу привертають не "луки" та навіть не чайки. Якщо придивитися, то рука Полякової має дещо дивний вигляд. Ймовірно, це наслідок невдалого фотошопу.

Фрагмент фото з Поляковою (скріншот)

Що пишуть коментатори

Юзери не приховують, що дивна деталь на фото їх здивувала. Когось це насмішило, а когось це дійсно налякало. Коментатори пишуть:

  • "Що з вами? Що з рукою?"
  • "Чому мені здається дивним, що в Олі Полякової рука наче постаріла?"
  • "Олю, що з вашою рукою?"
  • "Не розумію, нащо взагалі цей фотошоп?"
  • "Це невдалий фотошоп начебто. Виделку хотіли прибрати, можливо".

Як реагує співачка

Згодом коментарі помітила і сама Полякова. Вона записала відео, на якому показала свою "постарілу" руку й пожартувала з тих, хто намагався її хейтити.

Реакція Полякової (скріншот)

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