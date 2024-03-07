"Що з вами?": Полякова спантеличила мережу дивною деталлю на фото

Співачка Оля Полякова вирушила до Туреччини та вже показалася у Стамбулі. Втім, нова світлина спровокувала дивну реакцію мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Полякової.
На новому кадрі Полякова та її старша донька позували у Стамбулі. Вони посміхалися на камеру, а над ними летіли чайки.
Нова світлина Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Для прогулянки співачка обрала блакитний спортивний костюм, а її донька Марія - сірий тренч, світлі джинси та чорне худі з принтом.
Втім, увагу привертають не "луки" та навіть не чайки. Якщо придивитися, то рука Полякової має дещо дивний вигляд. Ймовірно, це наслідок невдалого фотошопу.
Юзери не приховують, що дивна деталь на фото їх здивувала. Когось це насмішило, а когось це дійсно налякало. Коментатори пишуть:
Згодом коментарі помітила і сама Полякова. Вона записала відео, на якому показала свою "постарілу" руку й пожартувала з тих, хто намагався її хейтити.
Реакція Полякової (скріншот)
Нагадаємо, нещодавно український співак розповів про недовіру у стосунках.
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