"Что с вами?": Полякова озадачила сеть странной деталью на фото

Певица Оля Полякова отправилась в Турцию и уже показалась в Стамбуле. Впрочем, новая фотография спровоцировала странную реакцию сети.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Поляковой.
На новом кадре Полякова и старшая дочь позировали в Стамбуле. Они улыбались на камеру, а над ними летели чайки.
Новый снимок Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Для прогулки певица выбрала голубой спортивный костюм, а ее дочь Мария - серый тренч, светлые джинсы и черное худт с принтом.
Впрочем, внимание привлекают не "луки" и даже не чайки. Если присмотреться, то рука Поляковой выглядит немного странно. Вероятно, это последствие неудачного фотошопа.
Пользователи не скрывают, что странная деталь на фото их удивила. Кого это насмешило, а кого это действительно испугало. Комментаторы пишут:
Впоследствии комментарии заметила и сама Полякова. Она записала видео, на котором показала свою "состарившуюся" руку и пошутила над теми, кто пытался ее хейтить.
Реакция Поляковой (скриншот)
Напомним, недавно украинский певец рассказал о недоверии в отношениях.
Кроме того, ранее уже стало известно, что Христина Соловий призналась, почему "порвала" с Вакарчуком.