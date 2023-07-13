На что украинцы должны обратить внимание во время посещения салона красоты или парикмахерской
Выбирая салон красоты, обратите внимание, соблюдают ли мастера базовых правил гигиены. Каждый посетитель должен обратить внимание на некоторые вещи, которые должны соблюдать все салоны.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Facebook.
Что необходимо знать
Согласно Правилам бытового обслуживания населения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16.06.2023 № 614 "Об утверждении Правил бытового обслуживания населения", в каждой парикмахерской или салоне красоты должен быть уголок потребителя. У них должна быть следующая информация:
- общие сведения об исполнителе
- для юридических лиц: наименование юридического лица (обособленного подразделения), местонахождение, код согласно ЕГРПОУ, номер телефона
- для физических лиц - предпринимателей: фамилия, имя и отчество, фактический адрес объекта предоставления услуг, номер телефона
- официальные веб-сайты государственных органов и органов местного самоуправления, обеспечивающие защиту прав потребителей
- информация о работниках, обслуживающих потребителя
- перечень предоставляемых бытовых услуг
- цены и тарифы на услуги, материалы и изделия, утвержденные исполнителем
- список категорий людей, которым законодательными актами установлены льготы
Информация предоставляется потребителю в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Специалисты говорят, что размещенный на видном и доступном месте уголок потребителя наглядно демонстрирует легальность деятельности предприятия, ответственное отношение к соблюдению требований и прав потребителей.
Как правильно оплачивать услуги
Расчеты за предоставленные услуги производятся в наличной или безналичной форме в соответствии с законодательством. Потребителю обязательно выдается расчетный документ, подтверждающий факт предоставления услуги.
Что делать в случае нарушения
В случае нарушения потребитель может защитить свои права следующим образом:
- обратиться с письменным заявлением в администрацию парикмахерской с предложением исправить нарушение
- в случае не решения вопроса администрацией заведения обратиться с жалобой в территориальный орган Госпродпотребслужбы
- обратиться за защитой своих прав и законных интересов в суд. При удовлетворении требований потребителя суд решит вопрос о возмещении морального (неимущественного) ущерба
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