Що українці повинні отримати при купівлі товарів онлайн, щоб не витратити даремно гроші

В Україні багато людей надають перевагу інтернет-магазинам. Щоб вберегтися від розчарувань та даремно витрачених коштів, потрібно бути пильним при виборі продавця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Держпродспоживслужби.
Переваги інтернет-магазинів зрозумілі - і ціна, зазвичай, привабливіша, і час можна зекономити.
Права споживача при купівлі товару через інтернет-магазин регулюються статтею 13 Закону України "Про захист прав споживачів", якою передбачено, що перед укладенням договорів на відстані продавець повинен надати інформацію про:
Тільки при наявності зазначеної інформації в повному обсязі можна приймати позитивне рішення про покупку.
Щоб почати покупку того чи іншого товару, слід переконатися в надійності інтернет-магазину. Це можна зробити, ознайомившись із сайтом. На що потрібно звернути увагу:
Фахівці кажуть, якщо ваші права як споживача порушено - звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів. Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів".
Раніше ми повідомляли, як і коли вигідно купувати одяг онлайн.
Також ми писали, що робити, якщо в магазині відмовили розрахуватись карткою.