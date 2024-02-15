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Что украинцы должны получить при покупке товаров онлайн, чтобы не потратить зря деньги

Что нужно знать при покупке товаров онлайн (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине многие предпочитают интернет-магазины. Чтобы уберечься от разочарований и напрасно потраченных средств, нужно быть внимательным при выборе продавца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы.

Что должен предоставить продавец

Преимущества интернет-магазинов понятны - и цена, как правило, более привлекательна, и время можно сэкономить.

Права потребителя при покупке товара через интернет-магазин регулируются статьей 13 Закона Украины "О защите прав потребителей", предусматривающей, что перед заключением договоров на расстоянии продавец должен предоставить информацию о:

  • наименование продавца (исполнителя), его местонахождение и порядок принятия претензии
  • характеристики продукции
  • цену, включая плату за доставку, и условия оплаты
  • гарантийные обязательства и другие услуги, связанные с содержанием или ремонтом продукции
  • другие условия поставки или исполнения договора
  • минимальную продолжительность договора, если он предусматривает периодические поставки продукции или услуг
  • стоимость электронных коммуникационных услуг, если она отличается от предельного тарифа
  • период принятия предложений и жалоб
  • порядок расторжения договора

Только при наличии указанной информации в полном объеме можно принимать положительное решение о покупке.

Чтобы начать покупку того или иного товара, следует убедиться в надежности интернет-магазина. Это можно сделать, ознакомившись с сайтом. На что нужно обратить внимание:

  • как оформленный сайт, а именно: если там много грамматических ошибок или неточностей - это уже вызывает подозрение
  • найдите отзывы о магазине и товаре
  • если цена на такой же товар значительно ниже, чем в других интернет-магазинах, то нужно поразмышлять над качеством этого товара
  • если вы часто совершаете покупки или оплачиваете услуги в интернете, безопаснее использовать для этого отдельную карту. Вносите на нее только ту сумму, которую собираетесь потратить, и установите лимит по количеству операций в сутки
  • если вы покупаете в магазине впервые - не отправляйте средства непроверенным продавцам. Лучший способ - оплатить товар в почтовом отделении, проверив его на месте

Что делать, когда права потребителя нарушены

Специалисты говорят, если ваши права как потребителя нарушены - обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы. Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со статьей 22 Закона "О защите прав потребителей".

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