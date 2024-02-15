Що українці повинні отримати при купівлі товарів онлайн, щоб не витратити даремно гроші
В Україні багато людей надають перевагу інтернет-магазинам. Щоб вберегтися від розчарувань та даремно витрачених коштів, потрібно бути пильним при виборі продавця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Держпродспоживслужби.
Що повинен надати продавець
Переваги інтернет-магазинів зрозумілі - і ціна, зазвичай, привабливіша, і час можна зекономити.
Права споживача при купівлі товару через інтернет-магазин регулюються статтею 13 Закону України "Про захист прав споживачів", якою передбачено, що перед укладенням договорів на відстані продавець повинен надати інформацію про:
- найменування продавця (виконавця), його місцеперебування та порядок прийняття претензії
- характеристики продукції
- ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати
- гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції
- інші умови поставки або виконання договору
- мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг
- вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу
- період прийняття пропозицій та скарг
- порядок розірвання договору
Тільки при наявності зазначеної інформації в повному обсязі можна приймати позитивне рішення про покупку.
Щоб почати покупку того чи іншого товару, слід переконатися в надійності інтернет-магазину. Це можна зробити, ознайомившись із сайтом. На що потрібно звернути увагу:
- як оформлений сайт, а саме: якщо там багато граматичних помилок або неточностей - це вже викликає підозру
- знайдіть відгуки про магазин та товар
- якщо ціна на такий самий товар значно нижча ніж в інших інтернет-магазинах, то потрібно поміркувати над якістю цього товару
- якщо ви часто здійснюєте покупки або оплачуєте послуги в інтернеті, безпечніше використовувати для цього окрему картку. Вносьте на неї лише ту суму, яку збираєтеся витратити, і встановіть ліміт за кількістю операцій на добу
- якщо ви купуєте в магазині вперше - не відправляйте кошти неперевіреним продавцям. Найкращий спосіб - оплатити товар у поштовому відділенні, перевіривши його на місці
Що робити, коли права споживача порушено
Фахівці кажуть, якщо ваші права як споживача порушено - звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів. Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів".
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