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Що українці повинні отримати при купівлі товарів онлайн, щоб не витратити даремно гроші

Четвер 15 лютого 2024 14:15
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Що українці повинні отримати при купівлі товарів онлайн, щоб не витратити даремно гроші Що потрібно знати під час купівлі товарів онлайн (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні багато людей надають перевагу інтернет-магазинам. Щоб вберегтися від розчарувань та даремно витрачених коштів, потрібно бути пильним при виборі продавця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Держпродспоживслужби.

Що повинен надати продавець

Переваги інтернет-магазинів зрозумілі - і ціна, зазвичай, привабливіша, і час можна зекономити.

Права споживача при купівлі товару через інтернет-магазин регулюються статтею 13 Закону України "Про захист прав споживачів", якою передбачено, що перед укладенням договорів на відстані продавець повинен надати інформацію про:

  • найменування продавця (виконавця), його місцеперебування та порядок прийняття претензії
  • характеристики продукції
  • ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати
  • гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції
  • інші умови поставки або виконання договору
  • мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг
  • вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу
  • період прийняття пропозицій та скарг
  • порядок розірвання договору

Тільки при наявності зазначеної інформації в повному обсязі можна приймати позитивне рішення про покупку.

Щоб почати покупку того чи іншого товару, слід переконатися в надійності інтернет-магазину. Це можна зробити, ознайомившись із сайтом. На що потрібно звернути увагу:

  • як оформлений сайт, а саме: якщо там багато граматичних помилок або неточностей - це вже викликає підозру
  • знайдіть відгуки про магазин та товар
  • якщо ціна на такий самий товар значно нижча ніж в інших інтернет-магазинах, то потрібно поміркувати над якістю цього товару
  • якщо ви часто здійснюєте покупки або оплачуєте послуги в інтернеті, безпечніше використовувати для цього окрему картку. Вносьте на неї лише ту суму, яку збираєтеся витратити, і встановіть ліміт за кількістю операцій на добу
  • якщо ви купуєте в магазині вперше - не відправляйте кошти неперевіреним продавцям. Найкращий спосіб - оплатити товар у поштовому відділенні, перевіривши його на місці

Що робити, коли права споживача порушено

Фахівці кажуть, якщо ваші права як споживача порушено - звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів. Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів".

Раніше ми повідомляли, як і коли вигідно купувати одяг онлайн.

Також ми писали, що робити, якщо в магазині відмовили розрахуватись карткою.

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