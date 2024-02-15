Що українці повинні отримати при купівлі товарів онлайн, щоб не витратити даремно гроші

В Україні багато людей надають перевагу інтернет-магазинам. Щоб вберегтися від розчарувань та даремно витрачених коштів, потрібно бути пильним при виборі продавця.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Держпродспоживслужби .

Що повинен надати продавець

Переваги інтернет-магазинів зрозумілі - і ціна, зазвичай, привабливіша, і час можна зекономити.

Права споживача при купівлі товару через інтернет-магазин регулюються статтею 13 Закону України "Про захист прав споживачів", якою передбачено, що перед укладенням договорів на відстані продавець повинен надати інформацію про:

найменування продавця (виконавця), його місцеперебування та порядок прийняття претензії

характеристики продукції

ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати

гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції

інші умови поставки або виконання договору

мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг

вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу

період прийняття пропозицій та скарг

порядок розірвання договору

Тільки при наявності зазначеної інформації в повному обсязі можна приймати позитивне рішення про покупку.

Щоб почати покупку того чи іншого товару, слід переконатися в надійності інтернет-магазину. Це можна зробити, ознайомившись із сайтом. На що потрібно звернути увагу:

як оформлений сайт, а саме: якщо там багато граматичних помилок або неточностей - це вже викликає підозру

знайдіть відгуки про магазин та товар

якщо ціна на такий самий товар значно нижча ніж в інших інтернет-магазинах, то потрібно поміркувати над якістю цього товару

якщо ви часто здійснюєте покупки або оплачуєте послуги в інтернеті, безпечніше використовувати для цього окрему картку. Вносьте на неї лише ту суму, яку збираєтеся витратити, і встановіть ліміт за кількістю операцій на добу

якщо ви купуєте в магазині вперше - не відправляйте кошти неперевіреним продавцям. Найкращий спосіб - оплатити товар у поштовому відділенні, перевіривши його на місці

Що робити, коли права споживача порушено

Фахівці кажуть, якщо ваші права як споживача порушено - звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів. Також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів".