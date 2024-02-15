Что украинцы должны получить при покупке товаров онлайн, чтобы не потратить зря деньги

В Украине многие предпочитают интернет-магазины. Чтобы уберечься от разочарований и напрасно потраченных средств, нужно быть внимательным при выборе продавца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы .

Что должен предоставить продавец

Преимущества интернет-магазинов понятны - и цена, как правило, более привлекательна, и время можно сэкономить.

Права потребителя при покупке товара через интернет-магазин регулируются статьей 13 Закона Украины "О защите прав потребителей", предусматривающей, что перед заключением договоров на расстоянии продавец должен предоставить информацию о:

наименование продавца (исполнителя), его местонахождение и порядок принятия претензии

характеристики продукции

цену, включая плату за доставку, и условия оплаты

гарантийные обязательства и другие услуги, связанные с содержанием или ремонтом продукции

другие условия поставки или исполнения договора

минимальную продолжительность договора, если он предусматривает периодические поставки продукции или услуг

стоимость электронных коммуникационных услуг, если она отличается от предельного тарифа

период принятия предложений и жалоб

порядок расторжения договора

Только при наличии указанной информации в полном объеме можно принимать положительное решение о покупке.

Чтобы начать покупку того или иного товара, следует убедиться в надежности интернет-магазина. Это можно сделать, ознакомившись с сайтом. На что нужно обратить внимание:

как оформленный сайт, а именно: если там много грамматических ошибок или неточностей - это уже вызывает подозрение

найдите отзывы о магазине и товаре

если цена на такой же товар значительно ниже, чем в других интернет-магазинах, то нужно поразмышлять над качеством этого товара

если вы часто совершаете покупки или оплачиваете услуги в интернете, безопаснее использовать для этого отдельную карту. Вносите на нее только ту сумму, которую собираетесь потратить, и установите лимит по количеству операций в сутки

если вы покупаете в магазине впервые - не отправляйте средства непроверенным продавцам. Лучший способ - оплатить товар в почтовом отделении, проверив его на месте

Что делать, когда права потребителя нарушены

Специалисты говорят, если ваши права как потребителя нарушены - обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы. Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со статьей 22 Закона "О защите прав потребителей".