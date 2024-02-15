Что украинцы должны получить при покупке товаров онлайн, чтобы не потратить зря деньги
В Украине многие предпочитают интернет-магазины. Чтобы уберечься от разочарований и напрасно потраченных средств, нужно быть внимательным при выборе продавца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы.
Что должен предоставить продавец
Преимущества интернет-магазинов понятны - и цена, как правило, более привлекательна, и время можно сэкономить.
Права потребителя при покупке товара через интернет-магазин регулируются статьей 13 Закона Украины "О защите прав потребителей", предусматривающей, что перед заключением договоров на расстоянии продавец должен предоставить информацию о:
- наименование продавца (исполнителя), его местонахождение и порядок принятия претензии
- характеристики продукции
- цену, включая плату за доставку, и условия оплаты
- гарантийные обязательства и другие услуги, связанные с содержанием или ремонтом продукции
- другие условия поставки или исполнения договора
- минимальную продолжительность договора, если он предусматривает периодические поставки продукции или услуг
- стоимость электронных коммуникационных услуг, если она отличается от предельного тарифа
- период принятия предложений и жалоб
- порядок расторжения договора
Только при наличии указанной информации в полном объеме можно принимать положительное решение о покупке.
Чтобы начать покупку того или иного товара, следует убедиться в надежности интернет-магазина. Это можно сделать, ознакомившись с сайтом. На что нужно обратить внимание:
- как оформленный сайт, а именно: если там много грамматических ошибок или неточностей - это уже вызывает подозрение
- найдите отзывы о магазине и товаре
- если цена на такой же товар значительно ниже, чем в других интернет-магазинах, то нужно поразмышлять над качеством этого товара
- если вы часто совершаете покупки или оплачиваете услуги в интернете, безопаснее использовать для этого отдельную карту. Вносите на нее только ту сумму, которую собираетесь потратить, и установите лимит по количеству операций в сутки
- если вы покупаете в магазине впервые - не отправляйте средства непроверенным продавцам. Лучший способ - оплатить товар в почтовом отделении, проверив его на месте
Что делать, когда права потребителя нарушены
Специалисты говорят, если ваши права как потребителя нарушены - обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы. Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со статьей 22 Закона "О защите прав потребителей".
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