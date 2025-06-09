Що туристу треба одразу зробити в орендованому житлі: ви навіть не здогадувалися

Оренда житла через платформи на кшталт Airbnb або Vrbo стала зручною альтернативою готелям, особливо для тих, хто прагне уникнути натовпів. Однак у приватних помешканнях важливо подбати про власну безпеку самостійно.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання HuffPost зібрало поради, які допоможуть знизити ризики та зробити відпочинок спокійнішим.

Перевірте, чи немає прихованих камер

Передусім варто поцікавитися у власника, чи є в оселі камери спостереження та де саме вони встановлені. Платформи забороняють приховані камери, але краще самостійно перевірити кімнати на наявність підозрілих предметів.

Особливо уважно огляньте детектори диму, світильники та будильники - саме там іноді ховають камери. Використовуйте ліхтарик у темряві, щоб побачити відблиски лінз, або застосуйте додатки для перевірки підключених до Wi-Fi пристроїв.

Надійно сховайте цінні речі

Дізнайтеся, чи є у квартирі сейф або інше безпечне місце для зберігання документів, грошей та електроніки. Якщо сейфа немає, варто мати із собою портативний сейф або надійний замок.

Не залишайте цінності на видному місці, особливо біля вікон. Якщо приїхали на авто, не зберігайте речі в салоні, щоб уникнути крадіжки. Також можна взяти з собою камеру для моніторингу речей і не забути забрати її перед виїздом.

Переконайтесь у наявності пожежної та газової безпеки

Ще до заселення перевірте, чи вказано наявність детекторів диму та чадного газу в оголошенні. Але навіть якщо вони зазначені, варто перевірити їхню справність самостійно.

За потреби можна взяти із собою портативні детектори. Це особливо актуально після випадків отруєння чадним газом у туристичних місцях.

Використайте ці правила, щоб забезпечити свою безпеку у орендованому житлі (фото: Freepik.com)

Ознайомтеся з помешканням та місцевістю

Одразу після приїзду обійдіть квартиру та зверніть увагу на виходи, замки та аварійні шляхи. Перевірте, чи справно зачиняються двері й вікна - це важливо для безпеки як від злому, так і в разі пожежі.

Якщо подорожуєте з дітьми, переконайтеся, що в оселі немає небезпечних предметів. Подивіться карту району, знайдіть найближчі лікарні, аптеки та пожежні станції.

Використайте додаткові засоби безпеки

Якщо орендуєте помешкання на першому поверсі або в ньому багато вікон, варто подумати про додаткові засоби охорони. З собою можна взяти переносні сигналізації для дверей та вікон, а також дверні стопори з датчиками руху.

Деякі господарі вже мають сигналізацію чи зовнішнє освітлення з сенсорами, але краще мати запасний варіант. Такі засоби недорогі, компактні та ефективні, особливо для подорожей наодинці.

Поділіться своїм місцеперебуванням із близькими

Завжди повідомляйте рідним точну адресу місця перебування. Варто активувати функцію спільного доступу до геолокації через мобільні додатки, особливо під час подорожей на самоті.

Збережіть екстрені номери й переконайтеся, що в оселі є зв’язок або Wi-Fi. Також добре мати під рукою людину, якій можна зателефонувати у разі потреби. Якщо не володієте місцевою мовою, подбайте про спосіб швидко пояснити проблему в надзвичайній ситуації.