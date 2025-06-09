Что туристу надо сразу сделать в арендованном жилье: вы даже не догадывались

Аренда жилья через платформы вроде Airbnb или Vrbo стала удобной альтернативой отелям, особенно для тех, кто стремится избежать толп. Однако в частных домах важно позаботиться о собственной безопасности самостоятельно.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание HuffPost собрало советы, которые помогут снизить риски и сделать отдых более спокойным.

Проверьте, нет ли скрытых камер

Прежде всего стоит поинтересоваться у владельца, есть ли в доме камеры наблюдения и где именно они установлены. Платформы запрещают скрытые камеры, но лучше самостоятельно проверить комнаты на наличие подозрительных предметов.

Особенно внимательно осмотрите детекторы дыма, светильники и будильники - именно там иногда прячут камеры. Используйте фонарик в темноте, чтобы увидеть блики линз, или примените приложения для проверки подключенных к Wi-Fi устройств.

Надежно спрячьте ценные вещи

Узнайте, есть ли в квартире сейф или другое безопасное место для хранения документов, денег и электроники. Если сейфа нет, стоит иметь с собой портативный сейф или надежный замок.

Не оставляйте ценности на видном месте, особенно возле окон. Если приехали на авто, не храните вещи в салоне, чтобы избежать кражи. Также можно взять с собой камеру для мониторинга вещей и не забыть забрать ее перед выездом.

Убедитесь в наличии пожарной и газовой безопасности

Еще до заселения проверьте, указано ли наличие детекторов дыма и угарного газа в объявлении. Но даже если они указаны, стоит проверить их исправность самостоятельно.

При необходимости можно взять с собой портативные детекторы. Это особенно актуально после случаев отравления угарным газом в туристических местах.

Используйте эти правила, чтобы обеспечить свою безопасность в арендованном жилье (фото: Freepik.com)

Ознакомьтесь с помещением и местностью

Сразу после приезда обойдите квартиру и обратите внимание на выходы, замки и аварийные пути. Проверьте, исправно ли закрываются двери и окна - это важно для безопасности как от взлома, так и в случае пожара.

Если путешествуете с детьми, убедитесь, что в доме нет опасных предметов. Посмотрите карту района, найдите ближайшие больницы, аптеки и пожарные станции.

Используйте дополнительные средства безопасности

Если арендуете помещение на первом этаже или в нем много окон, стоит подумать о дополнительных средствах охраны. С собой можно взять переносные сигнализации для дверей и окон, а также дверные стопоры с датчиками движения.

Некоторые хозяева уже имеют сигнализацию или наружное освещение с сенсорами, но лучше иметь запасной вариант. Такие средства недорогие, компактные и эффективные, особенно для путешествий в одиночку.

Поделитесь своим местонахождением с близкими

Всегда сообщайте родным точный адрес места пребывания. Стоит активировать функцию совместного доступа к геолокации через мобильные приложения, особенно во время путешествий в одиночестве.

Сохраните экстренные номера и убедитесь, что в доме есть связь или Wi-Fi. Также хорошо иметь под рукой человека, которому можно позвонить в случае необходимости. Если не владеете местным языком, позаботьтесь о способе быстро объяснить проблему в чрезвычайной ситуации.