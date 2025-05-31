Як завжди займати найкращий номер у готелі: лайфхаки від хитрих туристів

Ви провели день у дорозі, заселяєтеся в готель і виявляєте, що ваш номер виходить на брудний провулок, розташований біля гучного льодогенератора або навпроти ліфта. Як уникнути подібного розчарування?

РБК-Україна (проект Styler) надає добірку порад від фахівців готельного бізнесу, які допоможуть отримати кращий номер за ті ж гроші.

Бронюйте напряму

Найпростіший спосіб уникнути небажаного номеру - бронювати безпосередньо через сам готель, а не через сайти-посередники. Ідеально - зателефонувати і поговорити з представником готелю.

Часто саме така розмова дозволяє не лише обрати зручні умови, а й отримати додаткові переваги, як-от допомога з трансфером, резервування столика в ресторані чи поради щодо відпочинку в місті.

У невеликих готелях це простіше, але навіть у великих варто просити з’єднати вас з персоналом на місці. Також пряме бронювання може дати кращу ціну. Часті гості часто отримують оновлені або покращені номери як бонус за лояльність.

У деяких готелях учасники програм лояльності можуть навіть обирати номер на онлайн-карті з Google Maps. А от для отримання кращого варіанта варто бронювати за 4-8 тижнів до поїздки.

Будьте конкретні

Під час бронювання чітко формулюйте свої побажання. Наприклад, вкажіть, що для вас важливіше: гарний вид, віддаленість від ліфта чи кількість ліжок. Часто номери відповідають не всім запитам одразу, тому важливо знати, від чого ви готові відмовитися.

Також не соромтеся згадати, якщо ви святкуєте важливу подію - іноді це приносить приємні бонуси, як безкоштовний напій або невелике оновлення номеру.

Долучайтеся до програм лояльності

Участь у готельних програмах лояльності - ще один спосіб уникнути поганих номерів. Учасники часто отримують бонуси: безкоштовний Wi-Fi, нижчі ціни, додаткові послуги або кращі номери. Готелі частіше надають перевагу лояльним клієнтам, особливо тим, хто накопичує бали для майбутніх візитів.

Кілька простих лайфхаків допоможуть отримати номер у готелі, кращий за інші (фото: Freepik.com)

Зателефонуйте в день приїзду

Багато працівників радять зателефонувати вранці у день заселення, щоб нагадати про себе. Номери зазвичай розподіляються саме зранку, і пізніше може бути запізно щось змінити. Такий дзвінок збільшує шанси отримати номер відповідно до ваших побажань.

Приїжджайте у правильний час

Найкращий час для заселення - між 16:45 та 18:00. Якщо приїхати занадто рано, вам можуть дати перший вільний номер, адже кращі ще прибираються або зайняті. Якщо ж надто пізно - ризикуєте отримати те, що залишилося, або навіть бути перенаправленими в інший готель.

Уникайте заселення у години пік - з 8:00 до 9:30 і з 18:00 до 20:00, коли на ресепшені черги та поспіх.

Будьте ввічливі

Доброзичливість - ключ до гарного номера. Поспілкуйтесь із працівником стійки реєстрації, запитайте, як у нього справи, і не забудьте про чайові - вони ніколи не завадять. Часто саме персонал знає, які номери найкращі.

Також не соромтесь поцікавитися, чи є вільні покращені варіанти або люкси. Іноді навіть жарт про президентський люкс може дати неочікуваний апгрейд. Якщо кращий номер ще не готовий - варто трохи почекати, терпіння іноді окупається.

У міжнародних поїздках знання місцевої мови теж може допомогти. Навіть кілька фраз іноземною можуть схилити персонал на ваш бік і забезпечити приємний сюрприз у вигляді покращеного розміщення.