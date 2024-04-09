Що треба зробити, щоб у вас не забрали субсидію: важливі поради

Українці можуть зберегти можливість оформлення субсидій на комуналку у квітні 2024 року, але сума компенсації зменшиться через дострокове завершення опалювального сезону. До того ж зараз більш ретельно почали перевіряти отримувачів субсидій і є умови, при яких пільгу можна втратити.
Коли можуть забрати субсидію та як її не втратити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У матеріалі використані джерела: пресслужба Кабінету Міністрів Україні, wiki.legalaid, Пенсійний фонд України.
1. Якщо домогосподарству припинено надання житлово-комунальних послуг (послуги)
2. Не виконуються зобов'язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати ЖКП
3. У заяві або декларації зазначено недостовірні дані, що вплинуло на виникнення права на субсидію або визначення її розміру на суму понад 10 неоподаткованих мінімумів громадян на день призначення субсидії
4. Особа не повідомила управлінню праці та соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні осіб, склад сім'ї члена домогосподарства, переліку отримуваних житлово-господарських комунальних послуг, умов їх надання протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких обставин
5. Під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право громадян призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії
6. Виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення, іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи
7. Громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся з заявою про припинення її надання
Крім того, забрати субсидію можуть, якщо:
Громадяни, які отримують субсидію на оплату за комунальні послуги, обов'язково мають звертатися у Пенсійний фонд та інформувати про такі зміни:
Для отримання субсидії необхідно звернутися до Управління соціального захисту у своєму регіоні та виконати наступні кроки:
1. Скласти заяву за спеціальним зразком
2. За наявності, додати договір оренди житла
3. Заповнити довідку про доходи, враховуючи прибуток усієї сім'ї
4. Доповнити заяву додатковими документами про пільги, якщо такі є
Раніше ми писали про те, хто з українських пенсіонерів може не платити за комунальні послуги.
А ще розповідали про те, чи можуть одночасно призначати субсидію та пільгу на комунальні послуги.