Что нужно сделать, чтобы у вас не забрали субсидию: важные советы

Украинцы могут сохранить возможность оформления субсидий на коммуналку в апреле 2024 года, но сумма компенсации уменьшится из-за досрочного завершения отопительного сезона. К тому же, сейчас более тщательно начали проверять получателей субсидий и есть условия, при которых льготу можно потерять.
Когда могут забрать субсидию и как ее не потерять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В материале использованы источники: пресс-служба Кабинета Министров Украины, wiki.legalaid, Пенсионный фонд Украины.
1. Если домохозяйству прекращено предоставление жилищно-коммунальных услуг (услуги)
2. Не выполняются обязательства по договору о реструктуризации задолженности по оплате ЖКУ
3. В заявлении или декларации указаны недостоверные данные, что повлияло на возникновение права на субсидию или определение ее размера на сумму свыше 10 необлагаемых налогом минимумов граждан на день назначения субсидии
4. Лицо не уведомило управление труда и социальной защиты населения об изменении состава зарегистрированных (фактически проживающих) в жилом помещении лиц, состав семьи члена домохозяйства, перечня получаемых жилищно-хозяйственных коммунальных услуг, условий их предоставления в течение 30 календарных дней со дня возникновения таких обстоятельств
5. Во время выборочного обследования материально-бытовых условий домохозяйства государственным социальным инспектором выявлены признаки нарушения норм законодательства о назначении жилищной субсидии, повлиявших на право граждан назначения жилищной субсидии или определение ее размера на сумму, превышающую 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан на день назначения жилищной субсидии
6. Возникли обстоятельства, исключающие возможность предоставления жилищной субсидии, в частности в случае переезда домохозяйства в другое жилое помещение, другую местность, в случае смерти одинокого лица
7. Гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обратился с заявлением о прекращении ее предоставления.
Кроме того, забрать субсидию могут, если:
Граждане, получающие субсидию на оплату коммунальных услуг, обязательно должны обращаться в Пенсионный фонд и информировать о таких изменениях:
Для получения субсидии необходимо обратиться в Управление социальной защиты в своем регионе и выполнить следующие шаги:
1. Составить заявление по специальному образцу
2. При наличии, добавить договор аренды жилья
3. Заполнить справку о доходах, учитывая прибыль всей семьи
4. Дополнить заявление дополнительными документами о льготах, если таковые есть
Раньше мы писали о том, кто из украинских пенсионеров может не платить за коммунальные услуги.
А еще рассказывали о том, могут ли одновременно назначать субсидию и льготу на коммунальные услуги.